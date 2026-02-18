FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

समिट में GU के स्टॉल की बिजली काटी गई, 19 फरवरी को समिट आम लोगों के लिए बंद, दिल्ली- AI समिट को एक दिन बढ़ाया गया, 20-21 फरवरी को AI समिट खुली रहेगी, AI समिट अब 21 फरवरी तक चलेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Salim Khan Health: संजय दत्त से ज़ावेद अख्तर तक, वेंटिलेटर पर सांसे गिन रहे सलीम खान से मिलने पहुंचे ये सितारे; देखें फोटोज

Salim Khan Health: संजय दत्त से ज़ावेद अख्तर तक, वेंटिलेटर पर सांसे गिन रहे सलीम खान से मिलने पहुंचे ये सितारे; देखें फोटोज

Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

AKTU Result Odd Sem 2026: एकेटीयू ऑड सेमेस्टर के नतीजे aktu.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

AKTU Result Odd Sem 2026: एकेटीयू ऑड सेमेस्टर के नतीजे aktu.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं

दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं

Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?

Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?

Homeधर्म

धर्म

Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

रंगवाली होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है. होलिका की यह रात बेहद विशेष मानी जाती है. ऐसे में अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस रात कुछ उपाय कर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 18, 2026, 11:22 AM IST

Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Holi Ke Upay Or Totke: होली का त्योहार आने में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी रह गया है. रंगों का त्योहार होली जितने उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह जितना खास होता है. उतना ही आपकी समस्याओं को दूर करने के असरदार भी होता है. होली से एक दिन पहले कई ऐसे टोटके बताये गये हैं, जिन्हें आजमाकर व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो सकती हैं.

होली के टोटके

दरअसल रंगवाली होली से एक दिन पूर्व रात में एक शक्तियां जागती हैं. यह रात बेहद खास होती है. तंत्र शास्त्र के अनुसार इस रात में साधना, टोटके और उपायों को फल जल्द मिलता है. यह ऐसा समय है, जिसमें कुछ उपाय कर आप जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं. किस्मत जगा सकते हैं. आइए जानते हैं होली के टोटके...

दरिद्रता और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

अगर आप जीवन में कर्ज और दरिद्रता से परेशान हैं तो होली की पहली रात पूर्व दिशा की जमीन पर आसन लगाकर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें. यहां अभिमंत्रित सात कौड़ियों व एक छोटे शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर स्थापित कर लें. इसके बाद मूंगे या तुलसी की माला से ऊँ गं गणपतये नमः का कम से कम 108 बार जप करें. इसके बाद दाल और कौड़ियों को एक गड्ढा करके दबा दें. ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होगा और कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी. 

बढ़ जाएंगे इनकम के सोर्स

अगर आप इनकम न होने से परेशान हैं. खूब प्रयास करने के साथ भी पैसा अटक जाता है तो होलिका दहन होने से पहले घर में एकांत जग​ह पर बैठ जाये. इसके बाद कमलगट्टे की माला लेकर कम से कम 5 से 11 माला ऊँ नमो धनदाय स्वाहाः मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से इनकम बढ़ोतरी में आ रही परेशानियां दूर होंगी. आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. 

ग्राहकों की लग जाएगी लाइन

अगर आपकी दुकान नहीं चल पा रही है. ग्राहकों नहीं आते हैं तो होलिका दहन से अगले दिन एक एकाक्षी नारियल लें. इसे लाल कपड़े में लपेटकर घर में मौजूद गेहूं के ढेर में दबा दें. इसका सिंदूर से तिलक करें. इसके बाद मूंगे की माला से ऊं श्रीं श्रीं श्रीं परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का 21 माला जाप करें. इसके बाद इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दे, जहां ग्राहकों की नजर इस पर पड़ती रहे. ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिले सकती है. 

व्यापार में लगातार हो रही है हानि तो आजमा लें ये टोटका

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अगर आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है. खूब मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा है तो होली के दिन पीले कपड़े में अभिमंत्रित काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का कपड़े में बांधकर, होलिका की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ऊँ महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. इसके बाद इसे होलिका की अग्नि में डाल दें. इससे व्यापार पर लगी नजर और अटकाव बंधन दूर हो जाएंगे. व्यापार में दिनदोगुनी वृद्धि होने लगेगी.
 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?
शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
MORE
Advertisement