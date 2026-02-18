Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

रंगवाली होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है. होलिका की यह रात बेहद विशेष मानी जाती है. ऐसे में अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस रात कुछ उपाय कर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं.

Holi Ke Upay Or Totke: होली का त्योहार आने में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी रह गया है. रंगों का त्योहार होली जितने उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह जितना खास होता है. उतना ही आपकी समस्याओं को दूर करने के असरदार भी होता है. होली से एक दिन पहले कई ऐसे टोटके बताये गये हैं, जिन्हें आजमाकर व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो सकती हैं.

होली के टोटके

दरअसल रंगवाली होली से एक दिन पूर्व रात में एक शक्तियां जागती हैं. यह रात बेहद खास होती है. तंत्र शास्त्र के अनुसार इस रात में साधना, टोटके और उपायों को फल जल्द मिलता है. यह ऐसा समय है, जिसमें कुछ उपाय कर आप जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं. किस्मत जगा सकते हैं. आइए जानते हैं होली के टोटके...

दरिद्रता और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

अगर आप जीवन में कर्ज और दरिद्रता से परेशान हैं तो होली की पहली रात पूर्व दिशा की जमीन पर आसन लगाकर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें. यहां अभिमंत्रित सात कौड़ियों व एक छोटे शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर स्थापित कर लें. इसके बाद मूंगे या तुलसी की माला से ऊँ गं गणपतये नमः का कम से कम 108 बार जप करें. इसके बाद दाल और कौड़ियों को एक गड्ढा करके दबा दें. ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होगा और कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी.

बढ़ जाएंगे इनकम के सोर्स

अगर आप इनकम न होने से परेशान हैं. खूब प्रयास करने के साथ भी पैसा अटक जाता है तो होलिका दहन होने से पहले घर में एकांत जग​ह पर बैठ जाये. इसके बाद कमलगट्टे की माला लेकर कम से कम 5 से 11 माला ऊँ नमो धनदाय स्वाहाः मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से इनकम बढ़ोतरी में आ रही परेशानियां दूर होंगी. आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

ग्राहकों की लग जाएगी लाइन

अगर आपकी दुकान नहीं चल पा रही है. ग्राहकों नहीं आते हैं तो होलिका दहन से अगले दिन एक एकाक्षी नारियल लें. इसे लाल कपड़े में लपेटकर घर में मौजूद गेहूं के ढेर में दबा दें. इसका सिंदूर से तिलक करें. इसके बाद मूंगे की माला से ऊं श्रीं श्रीं श्रीं परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का 21 माला जाप करें. इसके बाद इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दे, जहां ग्राहकों की नजर इस पर पड़ती रहे. ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिले सकती है.

व्यापार में लगातार हो रही है हानि तो आजमा लें ये टोटका

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अगर आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है. खूब मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा है तो होली के दिन पीले कपड़े में अभिमंत्रित काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का कपड़े में बांधकर, होलिका की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ऊँ महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. इसके बाद इसे होलिका की अग्नि में डाल दें. इससे व्यापार पर लगी नजर और अटकाव बंधन दूर हो जाएंगे. व्यापार में दिनदोगुनी वृद्धि होने लगेगी.



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.