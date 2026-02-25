Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय

होलिका दहन होली से एक दिन पहले फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 56 मिनट से होगी. यह अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगी.

हर साल लोकों को रंगों के त्योहार होली का इंतजार रहता है. इस त्योहार को लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार लोग होली की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं. क्योंकि इस बार रंगों वाली होली से एक दिन पूर्व यानी होलिका दहन के दिन चंद्रग्रहण का पड़ना है. अगर आप भी इसी असमंजस में हैं तो आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं होलिका दहन पर पूजा मुहूर्त से लेकर रंग वाली खेलने का शुभ समय और महत्व...

यह होलिका दहन का शुभ समय

होलिका दहन होली से एक दिन पहले फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 56 मिनट से होगी. यह अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. इसके अलावा भद्रा मुख मध्यरात्रि में 2 बजकर 38 मिनट से सुबह में 4 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. इसी को देखते हुए होलिका दहन 2 मार्च को करना शुभ माना जा रहा है. इसके पीछे की वजह चंद्र ग्रहण का साया पड़ना भी है.

इसके चलते होलिका दहन 2 मार्च को करना शुभ माना जा रहा है.

इस दिन खेली जाएगी रंगवाली होली

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार पूर्णिता तिथि 3 मार्च को शाम 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. इस पर चंद्र ग्रहण साया रहेगा. साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शाम करीब साढ़े बजे तक रहेगा. यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. इसलिए इसका सूतककाल भी यहां मान्य होगा. वहीं, रंग खेलने वाली होली यानी धुलेंडी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. इसलिए रंग वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी.

होली पर जरूर करें ये काम

होली के त्योहार सिर्फ रंग खेलने के लिए ही नहीं होता. इस दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण के साथ महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. इस दिन आप पूजा में गुलाल, रंग, फूल और मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं. मान्यता है, कि ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है. सुख और शांति का संचार होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

