Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही होलाष्टक की शुरुआत होगी. यह पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन तक रहेंगे. इस बार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है.

हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. खासकर वृंदावन में होली की शुरुआत कई दिन पहले हो जाती है, लेकिन होली के त्योहार से पूरे 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किये जाते. इस समय में बेहद सावधानी के साथ रहना चाहिए. इसके साथ ही शादी विवाह से लेकर मुंडन, गृह प्रवेश और सामान खरीदना बेचना भी अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं होलाष्टक की सही तारीख से लेकर इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए...

कब से कब तक रहेंगे होलाष्टक

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही होलाष्टक की शुरुआत होगी. यह पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन तक रहेंगे. इस बार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है और होलिका दहन 3 मार्च 2026 को हैं. ऐसे में होलाष्टक 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेंगे. इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को रंग वाली होली है.

होलाष्टक क्या होते हैं

होलाष्टक दो शबें से मिलकर बना है. यह होली और अष्टक यानी आठ. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार , इन आठ दिनों में नौ के नौ ग्रहों का स्वभाव बहुत ही उग्र होता है. मान्यता है ​कि इन्हीं दिनों में श्री हरि के भक्त प्रह्लाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्यादा यातनाएं दी थीं. इसलिए, इन आठ दिनों को नकारात्मक ऊर्जा से भरा माना गया है. इस समय में वातावरण भी दूषित माना जाता है.

होलाष्टक में गलती से भी न करें ये काम

होलाष्टक के कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, बच्चे का मुंडन या गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए. इसके अलावा दुकान या किसी नये व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. इसके अलावा मकान खरीदने, रजिस्ट्री कराने से लेकर सोना चांदी या वाहन भी नहीं लेना चाहिए.

होलाष्टक में जरूर करें ये काम

होलाष्टक के 8 दिनों का यह समय भगवान की भक्ति और साधना के लिए बेहद शुभ होता है. इसके अलावा इस समय में दान पुण्य करना भी बेहद अच्छा होता है. इस दौरान गरीबों को अनाज, कपड़े और धन का दान करना लाभकारी होता है. इसके साथ ही मंत्रों का जाप और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से