Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि

इस समय में पूजा अर्चना और भगवान के मंत्रों का जप आपको नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचा सकता है. घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. कलेश और समस्याओं का साया आपसे दूर रहेगा.

Nitin Sharma

Updated : Feb 20, 2026, 09:09 AM IST

Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
Holashtak 2026: होली का त्योहार आने से एक हफ्ते पहले ही होलाष्टक की शुरुआत होती है. इस समय को बेहद अशुभ माना जाता है. इस बार होलाष्टक की शुरुआत होली से 8 दिन पहले 24 फरवरी 2026 से हो रही है. यह 3 मार्च को होलिकादहन के दिन समाप्त होंगे. ऐसे में यह 8 दिन का समय बेहद अशुभ माना जाता है. इसकी वजह इस समय में नकारात्मक और राक्षसी शक्तियों का सक्रिय होना है. इसी वजह से इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं. हालांकि इस समय में भगवान के नाम और मंत्रों का जप बेहद शुभ होता है. 

नकारात्मकता से बचाते हैं ये नाम जप

इस समय में पूजा अर्चना और भगवान के मंत्रों का जप आपको नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचा सकता है. घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. कलेश और समस्याओं का साया आपसे दूर रहेगा. इसके लिए होलाष्टक के समय में 8 दिनों तक इन 5 में से कोई भी 1 मंत्र का जाप कर सकते हैं. आइए जानते हैं शक्तिशाली मंत्र...

होलाष्टक में करें इन 5 मंत्रों का जप

1. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.

होलाष्टक के 8 दिनों के बीच भगवान श्रीगणेश जी के मंत्र का जप करना बेहद शुभ माना जाता है. इस मंत्र का जप करने से आपके सभी काम बन जाएंगे. होलाष्टक के बीच सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति  होगी. 

2. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने. प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः..

भगवान श्रीकृष्ण का यह मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्रों में से एक है. होलाष्टक के दौरान इस मंत्र के जप से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से दुख और कष्टों का नाश भी होता है. इस मंत्र का जप आप सुबह और शाम के समय कर सकते हैं. 

3. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्.

महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप होलाष्टक के दौरान करना बेहद शुभ होता है. इस मंत्र के जप से रोग-भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है. महादेव की कृपा बरसती है. महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शनि, राहु-केतु और चंद्रमा का बुरा प्रभाव भी दूर होने लगता है.

4. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्..

भगवान शिव का यह रुद्र गायत्री मंत्र अत्यंत शुभ माना गया है. होलाष्टक के दिनों में इसका जप करने से सकारात्मकता का अहसास आपको होता है. इस मंत्र का जप करने से पारिवारिक जीवन में भी अच्छे बदलाव आते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. 

5. ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊँ महालक्ष्मी नमः..

होलाष्टक के 8 दिनों  में मां महालक्ष्मी के इस मंत्र का जप करना भी शुभ होगा. इस मंत्र के जप से आपको आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक खुशियां प्राप्त होती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

