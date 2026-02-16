FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट

धर्म

धर्म

Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम

हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक के 8 दिनों में होलाष्टक लगते हैं. इस बार होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से होगी.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 16, 2026, 03:41 PM IST

Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
रंगों के त्योहार होली आने में अब सिर्फ कुछ समय ही बाकी रह गया है. इससे 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है. यह एक ऐसा समय होता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं. साथ ही बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती हैं. होलाष्टक के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है. आइए जानते हैं ​इस बार किस दिन से शुरू होंगे होलाष्टक. इसमें क्या करना होता है अशुभ...

इस दिन से शुरू होंगे होलाष्टक

हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक के 8 दिनों में होलाष्टक लगते हैं. इस बार होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से होगी. ये 8 दिनों तक रहेंगे और इनकी समाप्ति मंगलवार 3 मार्च 2026 को होगी. होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक खत्म हो जाएंगे. इसके बाद होलिका दहन किया जाएगा. अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाएगी. 

बदल जाता है ग्रहों का स्वभाव

मान्यता है कि इन होलाष्टक में ग्रहों का स्वभाव बदल जाता है. इन ​आठ दिनों में ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है. यही वजह है कि इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. इस दौरान किये गये कार्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है. यही वजह है कि इस समय में भूलकर भी ये काम न करें. 

होलाष्टक में भूलकर भी न करें ये काम

होलाष्टक के बीच व्यक्ति को भूलकर भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. इनमें मुख्य रूप से शादी विवाह, भूमि पूजा, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन से लेकर नयक घर की नींव रखना तक शामिल है. इस दौरान भूल से भी नये व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. हालांकि आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह समय शुभ माना जाता है.

जरूर करने चाहिए ये काम

होलाष्टक के समय में कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें करना बेहद शुभ माना गया है. इनमें भगवान विष्णु का जप, भगवान शिव की आराधना से लेकर दान और पुण्य करना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से व्यक्ति को कष्ट और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

