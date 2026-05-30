Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है

Vastu Tips for Shoe Rack Placement: क्या आपके घर में भी जूते-चप्पल रखने की जगह मुख्य दरवाजे के ठीक पास है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सुविधा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे घर की ऊर्जा से जुड़ा अहम हिस्सा माना गया है.

घर का प्रवेश द्वार केवल आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रवेश का माध्यम भी होता है. ऐसे में दरवाजे के आसपास रखी कुछ चीजें अनजाने में जीवन की कई परेशानियों का कारण बन सकती हैं.

### घर के मुख्य द्वार को क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण?

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना गया है. यही वह स्थान है जहां से बाहरी ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है. इसी वजह से प्रवेश द्वार की साफ-सफाई, रोशनी और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जब मुख्य द्वार के आसपास अव्यवस्था बढ़ती है, तो उसका असर केवल घर की सुंदरता पर ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के मानसिक माहौल पर भी पड़ सकता है. यही कारण है कि प्रवेश द्वार के पास बिखरे जूते-चप्पलों को वास्तु में शुभ नहीं माना गया.

### क्या शू रैक आर्थिक परेशानियों से जुड़ सकता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार यदि जूते-चप्पल मुख्य दरवाजे के ठीक सामने या बेहद करीब रखे जाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ने की बात कही जाती है.

हालांकि इसे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया गया है, लेकिन एक व्यावहारिक पहलू भी सामने आता है. जब घर का प्रवेश क्षेत्र हमेशा बिखरा हुआ दिखता है, तो यह अव्यवस्था का संकेत बन जाता है. कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि व्यवस्थित वातावरण निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है. ऐसे में साफ-सुथरा प्रवेश द्वार अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकता है.

### परिवार में बढ़ सकते हैं तनाव और छोटी-छोटी कहासुनी

घर के बाहर पहने जाने वाले जूते धूल, मिट्टी और गंदगी लेकर आते हैं. यदि इन्हें प्रवेश द्वार पर बेतरतीब तरीके से रखा जाए, तो घर में न केवल गंदगी बढ़ती है बल्कि देखने में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

वास्तु शास्त्र इसे पारिवारिक असंतुलन से जोड़ता है. मान्यता है कि ऐसी स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक तनाव और विवाद की वजह बन सकती है. वहीं व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो रोजाना बिखरे जूतों से टकराना या उन्हें व्यवस्थित करने को लेकर घर में बहस होना भी आम बात है.

### करियर और बिजनेस पर असर की मान्यता क्या कहती है?

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य द्वार पर जूते-चप्पलों का ढेर या गलत दिशा में रखा शू रैक कार्यक्षेत्र में बाधाओं का संकेत माना जाता है. इसे शनि से संबंधित प्रभावों से भी जोड़ा जाता है.

कई लोग इसे केवल धार्मिक मान्यता मानते हैं, लेकिन एक अलग नजरिया यह भी है कि घर का वातावरण व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है. जब घर व्यवस्थित और सकारात्मक महसूस होता है, तो उसका असर कामकाजी जीवन और उत्पादकता पर भी दिखाई दे सकता है.

### शू रैक रखने की सही दिशा कौन-सी मानी जाती है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा जूते रखने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती हैं. वहीं उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में शू रैक रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

यदि घर में जगह कम है और शू रैक मुख्य दरवाजे के पास ही रखना जरूरी है, तो उसे दरवाजे के ठीक सामने रखने के बजाय साइड वाली दीवार के साथ लगाना अधिक उपयुक्त माना जाता है. इससे प्रवेश क्षेत्र खुला और व्यवस्थित दिखाई देता है.

### सिर्फ दिशा नहीं, शू रैक का डिजाइन भी है महत्वपूर्ण

अक्सर लोग खुली शेल्फ वाले शू रैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु में बंद कैबिनेट को बेहतर माना गया है. इसकी एक व्यावहारिक वजह भी है. बंद अलमारी से दुर्गंध कम फैलती है और घर अधिक साफ-सुथरा नजर आता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बहुत पुराने, टूटे या लंबे समय से इस्तेमाल न किए जा रहे जूतों को घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए. इससे स्टोरेज की समस्या बढ़ती है और अनावश्यक सामान घर में जगह घेरता रहता है. कपूर या लौंग रखने से दुर्गंध कम करने में भी मदद मिल सकती है.

### आखिर यह बात आपके लिए क्यों मायने रखती है?

आज के छोटे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में जगह की कमी के कारण अधिकांश लोग प्रवेश द्वार के पास ही शू रैक रखते हैं. ऐसे में सवाल केवल वास्तु का नहीं, बल्कि घर के वातावरण, साफ-सफाई और मानसिक आराम का भी है. एक व्यवस्थित प्रवेश द्वार घर में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है और रहने वालों को भी सकारात्मक अनुभव देता है.

अगर आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा जूतों से भरा रहता है, तो शायद अब उसकी व्यवस्था पर दोबारा नजर डालने का समय है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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