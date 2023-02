Finger Palmistry: ऐसी अंगुली वालों की 35 की उम्र के बाद चमक जाती है किस्मत, जानें क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: हस्तरेखा शास्त्र (Hastrekha Shastra) में हाथों की रेखाओं से व्यक्ति के भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगाया जा सकता है. हस्तरेखा शास्त्र (Hastrekha Shastra) के अनुसार, सिर्फ हाथों की लकीरों (Palm Lines) का ही नहीं बल्कि हाथों की हथेली पर कई निशानों और चिह्नों का भी बहुत अधिक महत्व होता है. हाथों पर कई प्रकार के निशान और चिह्न (Palmistry) ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. इतना ही नहीं अंगुलियों के आकार (Finger Palmistry) से भी आप व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. तो चलिए आज अंगुलियों से जुड़े शास्त्रों (Palmistry) के बारे में जानते हैं.

अंगुलियों से जानें कब चमकेगी आपती किस्मत (Know When Your Lucky Shine According Finger Palmistry)

- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कई प्रकार की अंगुलियां ऐसी होती है जिनकी 35 साल की उम्र के बाद किस्मत चमक जाती है. हस्तरेखा शास्त्र में सभी अंगुलियों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं. इन सभी के आकार और प्रकार से व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं.

- अंगुठे के पास वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं और सबसे लंबी और बीच वाली को मध्यमा कहते हैं. तीसरी अंगुली को अनामिका और चौथी को कनिष्ठिका कहते हैं.

- इन सभी अंगुलियों के नीचे पर्वत होते हैं जो ग्रहों से संबंधित होते हैं. तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु पर्वत, मध्यमा अंगुली के नीचे शनि पर्वत, अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य पर्वत और कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत होता है.

यह भी पढ़ें - Mahashivratri Shiv Puja: 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पूरे दिन रहेगा शिव पूजा का मुहूर्त

- जिन लोगों की अंगुलियां आगे की और से नुकीली होती हैं वह कला और साहित्य के प्रेमी होते हैं. ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचार वाले भी होते हैं.

- जिनकी अंगुलियां लंबी होती है ऐसे लोग दूसरों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं. यह लोग बड़ी ही चालाकी से काम करते हैं.

- छोटी अंगुलियों वाले लोग बहुत ही समझदार होते हैं और यह अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं. ऐसे लोगों का समाज में अच्छा खासा मान सम्मान होता है.



- जिस व्यक्ति की अंगुठे के पास वाली अंगुली छोटी होती है वह तानाशाह प्रकार का व्यक्ति होता है यानी उसे दूसरों से काम कराना पसंद होता है. यह लोग अपना काम भी दूसरों से कराते हैं.- अगर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के बीच यानी अंगुठे के पास वाली और बीच वाली अंगुली के बीच थोड़ी सी जगह हो तो ऐसे लोगों का बचपन गरीबी में बीतता है. हालांकि 35 साल की उम्र के बाद इनका जीवन सही हो जाता है. 35 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें धन की प्राप्ति होने लगती है और जीवन में धन संपत्ति आती है.- अगर किसी व्यक्ति के मध्यमा और अनामिका अंगुली के बीच गेप हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के मध्य भाग में पैसों की कमी रहती है.- अनामिका और कनिष्ठा अगुंली के बीच गेप हो तो बुढ़ापे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कनिष्ठ अंगुली टेढ़ी-मेढ़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बेईमान प्रवर्ति का होता हैं. ऐसे व्यक्ति काम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं.

यह भी पढ़ें -Mahashivratri 2023 Date: 18 या 19 फरवरी किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, यहां देखे सही तारीख और मुहूर्त

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.