Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...
Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना
Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि
Rashifal 26 August 2025: कर्क और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं
'दबाव कितना भी हो, भारत और मज़बूत बनेगा...', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी का बड़ा बयान, कहा-मिलने वाली है खुशियां
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
धर्म
Hartalika Teej 2025 Wishes: आज 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत है. इस शुभ मौके पर आप अपनी सखी-सहेलियों को यहां से मैसेज भेज बधाई दे सकती हैं.
Happy Hartalika Teej 2025 Wishes: हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना के लिए खास होता है. यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. यह व्रत करने से लव लाइफ मधुर होती है. यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन, प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. आप आज हरतालिका तीज के दिन यहां से मैसेज भेज अपनों को बधाई दे सकते हैं. हम आपके लिए प्यारे-चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं.
कठिन तपस्या कर गौरी
ने तब शिव को पाया था
इस कठिन व्रत में गौरी
ने वर्षों ध्यान लगाया था
Happy Hartalika Teej 2025
गुझियों की बहार है,
पेड़ों पर पड़े हैं झूले,
दिलो में सबके प्यार है
हरतालिका तीज का त्योहार है
Happy Hartalika Teej 2025
आपका तप रंग लाए
मां अपना आर्शीवाद बरसाए
घर आपके खुशहाली आए
आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं
Happy Hartalika Teej 2025
पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,
बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,
प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार
Happy Hartalika Teej 2025
हरी-भरी डोलियां, सज गई चुनरियां
लग गए झूले, बरस गए बादल
आपके जीवन में महके फूलों की क्यारीयां
हरतालिका तीज पर
मिल जाए आपको सच्चा प्यार
खुशियों से भर जाए
आपका जीवन और संसार
Happy Hartalika Teej 2025
सोलह श्रृंगार करके मां पार्वती का करें व्रत
मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार
Happy Hartalika Teej 2025
कठिन तपस्या कर मां गौरी ने
भोलेनाथ को पाया था
इस कठिन व्रत में मां गौरी ने
वर्षों तपकर ध्यान लगाया था
Happy Hartalika Teej 2025
आज का दिन प्रेम से बनाए गए भोज का आनंद लेने,
भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने,
उनका आशीर्वाद और प्रेम पाने का दिन है
Happy Hartalika Teej 2025
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से