Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

Hartalika Teej 2025 Wishes: आज 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत है. इस शुभ मौके पर आप अपनी सखी-सहेलियों को यहां से मैसेज भेज बधाई दे सकती हैं.

Happy Hartalika Teej 2025 Wishes: हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना के लिए खास होता है. यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. यह व्रत करने से लव लाइफ मधुर होती है. यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन, प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. आप आज हरतालिका तीज के दिन यहां से मैसेज भेज अपनों को बधाई दे सकते हैं. हम आपके लिए प्यारे-चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं.

हरतालिका तीज पर यहां से भेजें विशेज (Hartalika Teej 2025 Wishes In Hindi)

कठिन तपस्या कर गौरी

ने तब शिव को पाया था

इस कठिन व्रत में गौरी

ने वर्षों ध्यान लगाया था

Happy Hartalika Teej 2025

गुझियों की बहार है,

पेड़ों पर पड़े हैं झूले,

दिलो में सबके प्यार है

हरतालिका तीज का त्योहार है

Happy Hartalika Teej 2025

आपका तप रंग लाए

मां अपना आर्शीवाद बरसाए

घर आपके खुशहाली आए

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं

Happy Hartalika Teej 2025

पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,

बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,

प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार

Happy Hartalika Teej 2025

हरी-भरी डोलियां, सज गई चुनरियां

लग गए झूले, बरस गए बादल

आपके जीवन में महके फूलों की क्यारीयां

हरतालिका तीज पर

मिल जाए आपको सच्चा प्यार

खुशियों से भर जाए

आपका जीवन और संसार

Happy Hartalika Teej 2025

सोलह श्रृंगार करके मां पार्वती का करें व्रत

मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार

Happy Hartalika Teej 2025

कठिन तपस्या कर मां गौरी ने

भोलेनाथ को पाया था

इस कठिन व्रत में मां गौरी ने

वर्षों तपकर ध्यान लगाया था

Happy Hartalika Teej 2025

आज का दिन प्रेम से बनाए गए भोज का आनंद लेने,

भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने,

उनका आशीर्वाद और प्रेम पाने का दिन है

Happy Hartalika Teej 2025

