Hartalika Teej 2025: भादों माह में आएगा सुहागिन महिलाओं का ये कठिन व्रत, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि

हरतालिका तीज पर मां पार्वती और महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है. इस ​दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं. मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने कठोर तप करके शिवजी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था.

Hartalika Teej 2025 Kab Hai: हिंदू धर्म में तीज बेहर महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है. पूरे साल में 3 प्रमुख तीज व्रत आते हैं. इनमें सबसे पहली हरियाली तीज, दूसरी कजरी तीज और तीसरी हरतालिका तीज है. इनमें हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है. तीनों ही तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष होता हैं. हरतालिका तीज में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं.

भगवान शिव और मां पार्वती करते हैं पूजा

हरतालिका तीज पर मां पार्वती और महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है. इस ​दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं. मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने कठोर तप करके शिवजी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था. यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त से पूजा विधि और तारीख...

इस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज व्रत और शुभ मुहूर्त

हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है. ऐसे में तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर होगी. यह अगले दिन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजकर 55 पर समाप्त हो जाएगी. ऐसे में हरतालिका ​तीज का व्रत उदयातिथि को देखते हुए 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा. इसके साथ ही शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. व्रत पारण का समय 27 अगस्त 2025 को सूर्योदय के बाद किया जा सकता है.

यह है हरतालिका तीज की कथा

“हरतालिका” शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है हरत (अपहरण) और आलिका (सखी). कथा के अनुसार, मां पार्वती की सखी ने उन्हें जंगल में छुपा कर विष्णु से विवाह होने से रोका, जिससे पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई. तब से ही यह त्योहार मनाया जाता है. व्रत करने वाली कुंवारी महिलाएं अच्छे वर की कामना करती हैं, और विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं.

बेहद आसान है इस व्रत की पूजा विधि

हरतालिका व्रत के लिए सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान शिव और मां पार्वती की आराध्ना करें. इसके साथ ही मिट्टी या धातु की शिव-पार्वती की मूर्ति स्थापित करें. भगवान को फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत अर्पित कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें. इसके साथ ही अपनी मनोकामना बोलें. इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुनें. ऐसा करने से भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.