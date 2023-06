Haridwar Temples News: हरिद्वार के मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड, ऐसे कपड़ों में नहीं होगी एंट्री, पौड़ी पर जूते-चप्पल पहनने पर भी लगेगी पाबंदी

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः भारत में हरिद्वार (Haridwar Temple) तीर्थ स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है. यहां पर पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है. हरिद्वार (Haridwar Temple News) में अब धार्मिक स्थानों पर ड्रेस कोड (Dress Code For Temple In Haridwar) लागू कर दिया गया है. यहां पर कई बार लोग मंदिरों में दर्शन के लिए छोटे कपड़े पहनकर आते थे ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर ही आएं. ऐसा न करें पर उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश नहीं (Entry Ban In Haridwar Rishikesh Temples In Wearing Short Clothes) दिया जाएगा.

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने की ड्रेस कोड की पुष्टि

महंत रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं. उन्होंने मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है. भक्तों के शरीर का 80 प्रतिशत हिस्सा ढंका होना चाहिए तभी उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. अब शॉर्ट पैंट, टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहने लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक स्थल हैं. धार्मिक स्थलों की अपनी मर्यादा और परंपराएं होती है लोगों को उन्हीं के अनुसार आचरण करना चाहिए.

हर की पौड़ी पर जूते-चप्पल पहनने पर लगेगी रोक

हरिद्वार और ऋषिकेश में मंदिरों में प्रवेश को लेकर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. अब हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जूते-चप्पल पहनने पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही है. बता दें कि, फिलहाल हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में ही जूते-चप्पल पहनने पर रोक लगी हुई है. अब जिला प्रशासन की मदद से सुविधाएं की जा रही हैं. हर की पौड़ी पर जगह-जगह जूते-चप्पल रखने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे. लोगों को धूप और ठंड से बचाने के लिए भी हर की पौड़ी पर कालीन बिछाई जाएगी.

