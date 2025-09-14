Ardh Kumbh 2027: अर्ध कुंभ 2027 की तारीख घोषित, हरिद्वार में पहली बार साधु-संन्यासियों के साथ होंगे 3 शाही स्नान

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
इस बार हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 में एक पुरानी परंपरा बदलने जा रही है, वह यह कि इस बार साधु, संन्यासी, तपस्वी और अखाड़ों के साथ 3 शाही स्नान होंगे.
उत्तराखंड के हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तारीखों का ऐलान हो गया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पुष्कर धामी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और शाही स्नान की तारीखें भी तय कर दी हैं. हालाँकि उत्तराखंड सरकार कुछ समय बाद आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान करेगी और फिर अपनी ओर से अर्ध कुंभ की तैयारियाँ शुरू करेगी, लेकिन अखाड़ा परिषद ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं.
इन तिथियों पर होंगे 3 शाही स्नान
आपको बता दें कि इस बार हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 में एक पुरानी परंपरा बदलने जा रही है कि इस बार साधु, संन्यासी, तपस्वी और अखाड़े के साथ 3 शाही स्नान होंगे. पहला शाही स्नान 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि के पर्व पर होगा, दूसरा शाही स्नान 8 मार्च 2027 को सोमवती अमावस्या के दिन होगा. तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल 2027 को वैसाखी के दिन होगा. वैसाखी के दिन मेष संक्रांति होगी और इसी दिन सबसे पवित्र और अमृत स्नान होगा.
सदियों पुरानी अर्ध कुंभ परंपराएं
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रवींद्र पुरी ने कहा कि कुंभ और अर्धकुंभ की परंपरा सदियों पुरानी है. प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ की परंपरा रही है, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कमाते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं. इस वर्ष अर्धकुंभ तो हो ही रहा है, इस वर्ष सिंहस्थ पर्व भी त्र्यंबकेश्वर नासिक या उज्जैन में हो रहा है, जो इस बार नासिक में है और जुलाई-अगस्त 2027 में होगा.
अर्धकुंभ के लिए 82 पद सृजित होंगे
हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 के लिए 82 नए पद सृजित किए जाएंगे. पुष्कर धामी कैबिनेट ने जुलाई 2024 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिनकी तैनाती अर्धकुंभ मेला अधिष्ठान में होगी. कुंभ और अर्धकुंभ के लिए 2 साल पहले मेला अधिष्ठान बनाया गया था, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. 82 नए पदों में से 9 पद स्थायी, 44 पद अस्थायी और 29 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी. स्थायी और अस्थायी पदों पर राजस्व, लोनिवि, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास, वित्त समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भेजे जाएंगे.
