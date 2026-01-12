Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम

अगर आप इस विधि का पालन लगन और श्रद्धा से करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा.

धरती पर 9 चिरंजीवी में से एक संकटमोचक हनुमान जी हैं, जब भी कोई संकट और समस्या आती है तो व्यक्ति हनुमान जी को याद करता है. बहुत से लोग नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्र और चालीसा का पाठ करते हैं. इसके बाद भी उन्हें बजरंगबली की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है...

ऐसे करें हनुमान चालीसा का पाठ

यहां हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हनुमान चालीसा से मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता और इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए ताकि भगवान हनुमान प्रसन्न हों और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दें. आप मंगलवार या शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं. इस अभ्यास को लगातार 40 दिनों तक करें. यह समय पूरा होने के बाद, अगले 11 शनिवार और 11 मंगलवार को एक ही दिन में 21 बार पाठ करें. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ सुबह जल्दी उठकर ठीक 4 बजे शुरू होना चाहिए.

नियम और पालन से मिलती है हनुमान जी की कृपा

अगर आप इस विधि का पालन लगन और श्रद्धा से करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा. इस विधि से पाठ पूरा करने के बाद, प्रसाद को गायों और बंदरों को अर्पित कर देना चाहिए और फिर दूसरों में बांट देना चाहिए, जब हनुमान चालीसा का पूरा पाठ संपन्न हो जाए, तो हवन (अग्नि अर्पण) करना चाहिए. हनुमान चालीसा के हर श्लोक के बाद एक अर्पण करना चाहिए. हवन के बाद, बूंदी या चूरमा गरीबों में बांटना चाहिए. इसके साथ ही, संपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है और हनुमान चालीसा आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो जाती है. इसके बाद, जब भी आप किसी कठिनाई या संकट का सामना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने से तत्काल और चमत्कारिक राहत मिलती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

