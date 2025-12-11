FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हनुमानगढ़ में पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प, प्रदर्शनकारी किसानों ने गाड़ियों में आग लगाई | दिल्ली-NCR की सुरक्षा पर बड़ी खबर, दिल्ली का अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार, DRDO ने डिजाइन किया है स्पेशल सिस्टम, IADWS सिस्टम से मिलेगी 4 लेयर सिक्योरिटी | बंगाल- बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भीड़, BSF ने बॉर्डर पार करते पकड़ा | रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर,दिल्ली का अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार | अमेरिका-वेनेजुएला तनाव पर बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उतारी अपनी आर्मी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व

कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व

खाने में नशे की दवाई मिलाकर प्यार से परोसा... शादी के पांचवे दिन ही जेवर-कैश लेकर दुल्हन फरार

खाने में नशे की दवाई मिलाकर प्यार से परोसा... शादी के पांचवे दिन ही जेवर-कैश लेकर दुल्हन फरार

MP Police ASI Admit Card 2025: एमपी पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, esb.mp.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

एमपी पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

Homeधर्म

धर्म

Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व

अष्टमी हनुमान जी के अलावा मां संतोषी और लक्ष्मी माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से जातक के जीवन में चल रहे सभी कष्टों का नाश होता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 11, 2025, 10:46 AM IST

Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है. इसे हनुमान अष्टमी कहा गया है. इस बार हनुमान अष्टमी शुक्रवार दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सुबह 10 बजकर 20 मिनट तक सिंह राशि में रहेंगे. ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. वैसे तो यह त्योहार पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन मध्यप्रदेश में इस त्योहार का विशेष पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. आइए जानते हैं हनुमान अष्टमी की तारीख से लेकर पूजा विधि और महत्व...

पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार, अष्टमी हनुमान जी के अलावा मां संतोषी और लक्ष्मी माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से जातक के जीवन में चल रहे सभी कष्टों का नाश होता है. इसके साथ ही माता रानी अपने भक्तों को सभी कष्टों से बचाती हैं. साथ ही उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, उन्हें भी पूर्ण करती हैं. वहीं, इस दिन व्रत शुक्र ग्रह को मजबूत करने और उससे संबंधित दोषों को दूर करने के लिए भी किया जाता है. इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है. आमतौर पर यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक रखा जाता है, जिसके बाद उद्यापन किया जाता है.

ऐसे रख सकते हैं व्रत

जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, वे दिन में एक बार मीठे के साथ किसी एक अनाज का सेवन कर सकते हैं. व्रत के दिन घर में तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) का सेवन घर के किसी सदस्य को भी नहीं करना चाहिए.

यह है व्रत और पूजा विधि

इस व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. लाल कपड़े पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. दीप जलाएं और फूल, चंदन, अक्षत, कुमकुम और मिठाई का भोग लगाएं. 'श्री सूक्त' और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. मंत्र जप करें, 'ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' और 'विष्णुप्रियाय नमः' का जप भी लाभकारी है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात
कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी
IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
MORE
Advertisement
धर्म
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement