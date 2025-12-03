Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

श्रीहरि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है. यही वजह है कि उनकी पूजा अर्चना में पीले भोग से लेकर, हल्दी और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.

हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. इसी में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है. वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी इस बार 4 दिसंबर यानी गुरुवार को पड़ रही है. यह सुबह 8 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी. इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.

गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करने से हो जाएंगे धनवान

वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर 1 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. अग्नि पुराण, बृहस्पति स्मृति और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, गुरुवार के दिन विधि-विधान से पूजा करने से जातक को धन, विद्या और वैवाहिक सुख-सौभाग्य में लाभ मिलता है.

व्रत करना और कथा सुनना होता है बेहद लाभकारी

माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा और व्रत करने व कथा सुनने मात्र से ही घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर व्रत के दिन नियमों का पालन न किया जाए, तो भगवान श्री हरि विष्णु नाराज भी हो जाते हैं. अगर कोई भी जातक गुरुवार व्रत की शुरुआत करना चाहता है, तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से कर सकता है और 16 गुरुवार व्रत रख कर उद्यापन कर दें.

व्रत के दौरान भगवान विष्णु को अर्पित करें हल्दी

मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं. उन्हें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए. साथ ही पीले फल-फूलों का दान करना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि पीली चीजों का सेवन न करें, जो लोग व्रत नहीं रख सकते, वे विधि-विधान से पूजा करें या तो व्रत कथा सुनें या फिर पढ़ लें. पूजा के दौरान भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से