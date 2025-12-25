FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Homeधर्म

धर्म

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना

गुरुवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है. भगवान की पूजा अर्चना और चालीसा का पाठ करने से ​भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 25, 2025, 08:15 AM IST

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन किसी न किसी देवी और देवताओं को समर्पित है. इसी में गुरुवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु का माना जाता है. भगवान श्री विष्णु ज्ञान और भाग्य के देवता है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना से भक्तों की हर इच्छा पूर्ण होती है.  घर में सुख-समृद्धि और संपन्नता आती है. इस दिन विशेष रूप से केले के पेड़ की पूजा अर्चना कर बृहस्पतिदेव की कथा की जाती है. साथ ही विष्णु चालीसा पाठ का भी बड़ा महत्व है. 

पीला भोग और पीले वस्त्रों को करें धारण

गुरुवार के दिन मुख्य रूप से केले की पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान विष्णु को पीली चीजों का ही भोग लगाया जाता है. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने बेहद शुभ होते हैं. गुरुवार के दिन भगवान को चुना गुड़, पंचामृत और केले का भोग लगाएं. इसके साथ ही विष्णु चालीसा पाठ करें. जरूरतमंदों को चने की दाल या फिर हल्दी का दान करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. उनकी कृपा प्राप्त होती है. वहीं विष्णु चालीसा का पाठ करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

श्री विष्णु चालीसा दोहा

विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय .
कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय ..

विष्णु चालीसा

नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी .
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी ..

सुन्दर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत .
तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजन्ती माला मन मोहत ..

शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे .
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे ..

सन्तभक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन .
सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन ..

पाप काट भव सिन्धु उतारण, कष्ट नाशकर भक्त उबारण .
करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण ..

धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा .
भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा ..

आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया .
धर मत्स्य तन सिन्धु बनाया, चौदह रतनन को निकलाया..

अमिलख असुरन द्वन्द मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया .
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया..

कूर्म रूप धर सिन्धु मझाया, मन्द्राचल गिरि तुरत उठाया .
शंकर का तुम फन्द छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया ..

वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबन्ध उन्हें ढुढवाया .
मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया ..

असुर जलन्धर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई .
हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई..

सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी .
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृन्दा की सब सुरति भुलानी..

देखत तीन दनुज शैतानी, वृन्दा आय तुम्हें लपटानी .
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी..

तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे .
गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे..

हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे .
देखहुं मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बन्धु भक्तन हितकारे..

चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन .
जानूं नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन ..

शीलदया सन्तोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण .
करहुं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण ..

करहुं प्रणाम कौन विधिसुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण .
सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई ..

दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई .
पाप दोष संताप नशाओ, भव बन्धन से मुक्त कराओ..

सुत सम्पति दे सुख उपजाओ, निज चरनन का दास बनाओ .
निगम सदा ये विनय सुनावै, पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै..
 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

