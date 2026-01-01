FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी, आज सुबह तक रजिस्ट्रेशन बंद किये गए थे, सुरक्षा के चलते श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया | असम में घुसपैठियों को लेकर हिमंता ने कहा, 2026 में भी नरमी नहीं बरतेंगे

New Year 2026 Celebration: काशी-अयोध्या और खाटूश्याम के दरबार में 3 किमी लंबी लाइनें, नए साल पर देशभर के मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब

साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा

New year 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर ₹111 महंगा...दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

Happy New Year 2026 Wishes: इन स्पेशल मैसेज के साथ अपने मित्र,रिश्तेदार और प्रियजनों को दें नये साल की शुभकामनाएं

नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

धर्म

Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा

महादेव की पूजा अर्चना और व्रत के लिए प्रदोष बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है. इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है.

नितिन शर्मा

Jan 01, 2026, 08:42 AM IST

Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
Guru Pradosh Vrat 2026: आज 1 जनवरी 2026 की शुरुआत साथ ही गुरु प्रदोष योग बन रहे हैं. इस दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन व्रत करने और महादेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे. महादेव की कृपा प्राप्त होगी. आपको बता दें कि प्रदोष व्रत का नामकरण भी अलग-अलग दिन के हिसाब से किया जाता है. जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहते है वैसे ही गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं. आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि से लेकर मंत्र और मुहूर्त

यह है गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें. इसके बाद महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें. इसके बाद महादेव को बेलपत्र, फूल, चंदन और धूतरा व भांग अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें.भगवान को भोग लगाये. इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी. 

भगवान शिव के मंत्र

ॐ नमः शिवाय
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि..
ॐ साम्ब सदाशिवाय नमः

यह है गुरु प्रदोष 2026 का शुभ मुहूर्त

गुरु प्रदोष की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से लेकर 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इस 2 घंटे 44 मिनट्स की अवधि में महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी. वहीं आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी 2026 को 01 बजकर 47 मिनट पर होगी. वहीं त्रयोदशी तिथि की समाप्ति  1 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगी. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

