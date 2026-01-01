Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा

महादेव की पूजा अर्चना और व्रत के लिए प्रदोष बेहद शुभ होता है. प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है. इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है.

Guru Pradosh Vrat 2026: आज 1 जनवरी 2026 की शुरुआत साथ ही गुरु प्रदोष योग बन रहे हैं. इस दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस दिन व्रत करने और महादेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे. महादेव की कृपा प्राप्त होगी. आपको बता दें कि प्रदोष व्रत का नामकरण भी अलग-अलग दिन के हिसाब से किया जाता है. जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहते है वैसे ही गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं. आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि से लेकर मंत्र और मुहूर्त

यह है गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें. इसके बाद महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें. इसके बाद महादेव को बेलपत्र, फूल, चंदन और धूतरा व भांग अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें.भगवान को भोग लगाये. इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी.

भगवान शिव के मंत्र

ॐ नमः शिवाय

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥.

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि..

ॐ साम्ब सदाशिवाय नमः

यह है गुरु प्रदोष 2026 का शुभ मुहूर्त

गुरु प्रदोष की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से लेकर 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इस 2 घंटे 44 मिनट्स की अवधि में महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी. वहीं आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी 2026 को 01 बजकर 47 मिनट पर होगी. वहीं त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 1 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगी.

