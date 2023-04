Guru Chandal Yog 2023: गुरु-राहु की युति से बन रहा है गुरु चांडाल योग, इन राशियों को लगेगा बड़ा आर्थिक झटका

गुरु चांडाल योग 2023

डीएनए हिंदी: ग्रहों के गोचर (Grah Gochar 2023) कर युति करने से कई योग बनते हैं. यह योग लोगों के जीवन को शुभ-अशुभ रूप से प्रभावित करते हैं. ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) में इस बारें में जिक्र किया गया है कि सभी ग्रह एक समय के बाद राशि परिवर्तन कर गोचर करते हैं. इस बार 22 अप्रैल 2023 को ग्रहों के राशि परिवर्तन से गुरु चांडाल योग (Guru Chandal Yog 2023) का निर्माण हो रहा है.

ज्योतिषीय के अनुसार गुरु और राहु की युति से गुरु चांडाल योग (Guru Chandal Yog 2023) का निर्माण होता है. गुरु और राहु की यह युति (Guru Rahu Yuti) अगले 7 महीनों तक रहेगी. इससे सभी 12 राशि के जातकों का जीवन प्रभावित होगा. कई राशि वालों को गुरु चांडाल (Guru Chandal Yog 2023) से बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से इन राशियों के बारे में जानते है.

इन राशियों के जीवन में परेशानी लाएगा गुरु चांडाल योग (Bad Effects Of Guru Chandal Yog On These Zodiac)

मेष राशि (Mesh Rashi)

मेष राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही अशुभ रहने वाला है इसके कारण आपको कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा. यह आपके जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतपन्न कर सकता है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)



मिथुन राशि वालों के जीवन में गुरु चांडाल योग से कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे. आपको इस दौरान कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है. इस दौरान आपको जल्दबाजी में कोई भी काम और फैसला नहीं लेना चाहिए. आपको कार्यस्थल पर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि (Dhanu Rashi)



धनु राशि वालों के लिए गुरु चांडाल अशुभ होगा. आपको इसके प्रभाव से व्यापार में नुकसान हो सकता है. आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी जिससे आर्थिक समस्या होने की संभावनाएं हैं. आपको वाहन चलाते समय बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है.

