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Chaiti Chhath: 22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल

प्रमुख लोक पर्वों में छठ पूजा का स्थान बेहद खास है. प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त वाला ये पर्व है. सूर्योपासना को शरीर और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. इस बार चैती छठ कब 22 से शुरू हो रही है. चार दिन का पूरा शेड्यूल क्या होगा, चलिए जानें.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 18, 2026, 06:36 AM IST

Chaiti Chhath: 22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल

Chaiti Chhath will begin on this day with Nahay-Khay

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चैती छठ जो चैत्र मास में आता है अनुशासन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. इसमें व्रती कई दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हैं, जिससे आत्मसंयम और मानसिक दृढ़ता विकसित होती है.इस छठ में भी सुबह और शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देना शरीर के सर्केडियन रिद्म को संतुलित करने में मदद कर सकता है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था का विषय है और इसे व्यक्तिगत विश्वास के साथ देखा जाना चाहिए.

चैती छठ और छठ में क्या अंतर है

छठ पूजा साल में दो बार मनाई जाती है. एक चैत्र मास में (चैती छठ) और दूसरी कार्तिक मास में (डाला छठ). चैती छठ अपेक्षाकृत कम बड़े स्तर पर मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सीमित रहता है. वहीं कार्तिक छठ, जिसे डाला छठ कहा जाता है, व्यापक स्तर पर पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाता है.धार्मिक मान्यता समान होने के बावजूद, दोनों के सामाजिक प्रभाव और भागीदारी में अंतर देखने को मिलता है. कार्तिक छठ अधिक भव्य और सामूहिक रूप में आयोजित होता है, जबकि चैती छठ अधिक निजी और पारिवारिक स्वरूप में होता है.

क्यों अलग-अलग महीनों में मनाया जाता है छठ

छठ पर्व सूर्य की उपासना से जुड़ा है, और इसका समय ऋतु परिवर्तन के अनुसार तय होता है. चैत्र मास में जब मौसम गर्मी की ओर बढ़ता है, तब शरीर को नए वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है. वहीं कार्तिक मास में ठंड की शुरुआत होती है, जहां सूर्य की ऊर्जा को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस तरह, दोनों छठ पर्व प्रकृति के बदलाव के साथ सामंजस्य बनाने का संकेत देते हैं.

चैती छठ 2026: तिथि और पूरा शेड्यूल

साल 2026 में चैती छठ की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जो चार दिनों तक चलती है.

पहला दिन (22 मार्च) – नहाय-खाय:
इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं. घर की साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. भोजन में कद्दू-भात और चने की दाल को विशेष महत्व दिया जाता है.

दूसरा दिन (23 मार्च) – खरना:
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल से व्रत खोलते हैं. इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है.

अर्घ्य की परंपरा और विधि

तीसरा दिन (23 मार्च शाम) – डूबते सूर्य को अर्घ्य:
शाम के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इस दौरान पूरे परिवार की सहभागिता देखी जाती है और लोकगीत गाए जाते हैं.

चौथा दिन (24 मार्च सुबह) – उगते सूर्य को अर्घ्य:
अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है. इसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, जहां श्रद्धा और विश्वास अपने चरम पर होते हैं.

पूजा का सामाजिक और भावनात्मक पक्ष

छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामूहिक एकता और पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक भी है. इसमें लोग मिलकर घाटों की सफाई करते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं. यह पर्व सादगी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है. बदलते समय में भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाती है.

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