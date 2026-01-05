Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही अगले महीने सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन इस साल में 4 ग्रहणों में भारत में सिर्फ एक ही मान्यत होगा, जिसके सूतक और प्रभाव तक को माना जाएगा. आइए जानते हैं कब कब ग्रहण पड़ेगा.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 05, 2026, 07:26 AM IST

ग्रहों के फेरबदल के साथ ही ग्रहों को भारत में बहुत महत्व दिया जाता है. इसके शुभ और अशुभ प्रभावानों को माना जाता है. वहीं वैज्ञानिक रूप से यह एक खगोलीय घटना है. इस बार 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं. इनमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण शामिल हैं, लेकिन चारों ग्रहण भारत में समान रूप से दिखाई नहीं देंगे. इस साल भारत में सिर्फ 1 चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. वहीं इनका प्रभाव भी बेहद कम होगा.  

इस दिन होगा साल का पहला ग्रहण

साल का सबसे पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा. यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को रहेगा. इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण या 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है. इस ग्रहण में सूर्य का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा ढक जाएगा. वहीं यह करीब 2 मिनट 20 सेकेंड तक रहेगा. यह ग्रहण भारत को छोड़कर  दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में दिखाई देगा. ऐसे में इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा. 

15 दिन बाद ही पड़ेगा चंद्र ग्रहण

वहीं सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद ही 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. यह भारत में पूरी तरह दिखाई देगा. यही वह ग्रहण है जिसे हम सीधे देख पाएंगे. यह चंद्र ग्रहण लगभग 58 मिनट तक रहेगा. इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है. खगोलशास्त्र के अनुसार यह 2029 से पहले का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा. इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है. 

इस दिन लगेगा तीसरा सूर्य ग्रहण

वहीं साल 2026 में तीसरा और सूर्य का दूसरा ग्रहण 29 जुलाई 2026 को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा. यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा. इस ग्रहण के भी भारत में न दिखने की वजह से इसका सूतक मान्यत नहीं होगा. 

साल का आखिरी ग्रहण

साल 2026 का आखिरी ग्रहण 28 अगस्त 2026 को पड़ेगा. यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका और यूरोप में दिखाई पड़ेगा, लेकिन भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा. इसका सूतक से लेकर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

