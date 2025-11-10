FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी कासिम को हिरासत में लिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

'तेजस्वी अकेले ही NDA पर भारी', सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती ने यूं किया पलटवार

'तेजस्वी अकेले ही NDA पर भारी', सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती ने यूं किया पलटवार

Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

Homeधर्म

धर्म

Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

नवंबर महीने में 5 बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इनमें बृहस्पति, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध शामिल हैं. इसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. जानिए कौन से ग्रह कब और कैसे राशि परिवर्तन करेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 10, 2025, 02:30 PM IST

Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नवंबर का महीना ग्रहों की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार , इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर का सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन ग्रहों के गोचर से व्यक्ति के करियर, धन प्रबंधन और रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जानिए ग्रहों के गोचर का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

इन बड़े ग्रहों में होंगे परिवर्तन

रविवार, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इस राशि परिवर्तन से कुछ व्यक्तियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में भी उन्हें लाभ हो सकता है.

मंगलवार, 18 नवंबर को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. इसके बाद 26 नवंबर को शुक्र तुला और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इस दौरान कुछ राशियों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. साथ ही, 27 नवंबर से बुध वक्री हो जाएगा, जिससे आपको व्यापार में भी लाभ होगा.

सोमवार, 24 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएगा. इससे कुछ राशियों की निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है. वहीं कुछ राशियों को निवेश, शिक्षा और आर्थिक मामलों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

कौन सी राशि पर पड़ेगा असर

मेष राशि
इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी नौकरी और करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

वृषभ राशि
इस अवधि में मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको राहत मिलेगी.

मिथुन
इस राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा हो सकता है. आपको अपने जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि
प्रेम संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं.

सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों को इस गोचर से संपत्ति के मामले में लाभ हो सकता है और मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान पदोन्नति मिल सकती है और यात्रा की भी संभावना है.

तुला राशि
नवंबर में तुला राशि वालों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को नवंबर के महीने में अपने करियर में सफलता मिल सकती है.

धनु राशि
धनु राशि वालों इस महीने आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पुराने काम भी पूरे हो सकते हैं.

मकर
मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का यह गोचर परिवर्तन के कारण आय में वृद्धि की संभावना बना रहा है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को इस महीने नौकरी में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.

मीन राशि
नवंबर में ग्रहों का गोचर मीन राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इस दौरान आर्थिक उन्नति हो सकती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी जनता
'तेजस्वी अकेले ही NDA पर भारी', सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती ने यूं किया पलटवार
'तेजस्वी अकेले ही NDA पर भारी', सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती ने यूं किया पलटवार
Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव
इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!
बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE