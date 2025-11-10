Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

धर्म
नवंबर महीने में 5 बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इनमें बृहस्पति, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध शामिल हैं. इसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. जानिए कौन से ग्रह कब और कैसे राशि परिवर्तन करेंगे.
नवंबर का महीना ग्रहों की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार , इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर का सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन ग्रहों के गोचर से व्यक्ति के करियर, धन प्रबंधन और रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जानिए ग्रहों के गोचर का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
रविवार, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इस राशि परिवर्तन से कुछ व्यक्तियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में भी उन्हें लाभ हो सकता है.
मंगलवार, 18 नवंबर को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. इसके बाद 26 नवंबर को शुक्र तुला और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इस दौरान कुछ राशियों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. साथ ही, 27 नवंबर से बुध वक्री हो जाएगा, जिससे आपको व्यापार में भी लाभ होगा.
सोमवार, 24 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएगा. इससे कुछ राशियों की निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है. वहीं कुछ राशियों को निवेश, शिक्षा और आर्थिक मामलों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.
मेष राशि
इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी नौकरी और करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
वृषभ राशि
इस अवधि में मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको राहत मिलेगी.
मिथुन
इस राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा हो सकता है. आपको अपने जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा.
कर्क राशि
प्रेम संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं.
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों को इस गोचर से संपत्ति के मामले में लाभ हो सकता है और मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है.
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान पदोन्नति मिल सकती है और यात्रा की भी संभावना है.
तुला राशि
नवंबर में तुला राशि वालों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को नवंबर के महीने में अपने करियर में सफलता मिल सकती है.
धनु राशि
धनु राशि वालों इस महीने आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पुराने काम भी पूरे हो सकते हैं.
मकर
मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का यह गोचर परिवर्तन के कारण आय में वृद्धि की संभावना बना रहा है.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को इस महीने नौकरी में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.
मीन राशि
नवंबर में ग्रहों का गोचर मीन राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इस दौरान आर्थिक उन्नति हो सकती है.
Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से