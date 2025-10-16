FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन

पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व

Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

धर्म

धर्म

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व

गोवत्स द्वादशी के दिन कुछ चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए. इस दिन गेहूं से लेकर चावल और गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए. इसके साथ ही भैंस का दूध, फल का सेवन या सादे भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 16, 2025, 10:54 AM IST

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व
गोधन की पूजा के लिए ही साल गोवत्स द्वादशी व्रत किया जाता है. इस व्रत गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की जाती  है. साथ ही कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है. यही वजह है कि इसे गोवत्स द्वादशी व्रत या फिर वासु बारस और वाघ बरस के नाम से भी जाना जाता है. इसे बछ बारस, नंदिनी व्रत भी कहते हैं. यह व्रत ​बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखा जाता है. आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी व्रत की तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि...

इस दिन है गोवत्स द्वादशी 

गोवत्स द्वादशी हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है. इसी दिन व्रत रखा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार गोवत्स द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को सुबह के समय 11 बजकर 12 बजे शुरू होकर अगले दिन 18 अक्टूबर 2025 शनिवार दोपहर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक रहेगी. प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी पर मान्य होने से 17 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा.

गोवत्स द्वादशी व्रत के नियम

गोवत्स द्वादशी के दिन कुछ चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए. इस दिन गेहूं से लेकर चावल और गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए. इसके साथ ही भैंस का दूध, फल का सेवन या सादे भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए. इसके साथ ही चाकू या धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

गोवत्स द्वादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

गोवत्स द्वादशी पर प्रदोषकाल में पूजा करने का विधान है. इस दिन द्वादशी तिथि लगने पर प्रदोषकाल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 49 मिनट से लेकर रात के 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इसी शुभ मुहूर्त में गोवत्स द्वादशी की पूजा करनी चाहिए. 

यह है गोवत्स द्वादशी पूजा ​की विधि

गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनें. इसके साथ ही गौ माता और बछड़े की पूजा अर्चना करें. पूजा से पहले गोमाता और उसके बछड़े को स्नान कराये. सींगों को सजाएं और उन्हें माला पहनानी चाहिए. इसके साथ ही गोमाता और उसके बछड़े को रोली और चंदन अर्पित करें. दीपक जलाये और गोवत्स द्वादशी की कथा सुनें या सुनाएं. पूरे दिन व्रत करें और अगले दिन इसका पारण करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

