Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

धर्म
वैसे तो गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के चलते इसमें एक दिन बढ़ गया है. इसलिए गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को ही की जाएगी.
हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बड़ा महत्व है. कार्तिक महीना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है. इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं. अगर बात करें दीपावली के पंचमहापर्व में आने वाले तीसरे त्योहार गोवर्धन पूजा की तो इस साल यह गोवर्धन 22 अक्टूबर 2025, बुधवार यानी आज मनाया जाएगा. आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और आरती...
बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी. इसके साथ ही इंद्रदेव के अहंकार को चूरचूर कर दिया था. इसे अन्नकूट भी कहते हैं.
वैसे तो गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के चलते इसमें एक दिन बढ़ गया है. इसलिए गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को ही की जाएगी. गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 26 मिनट से लेकर 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. इस समय पूजन करने पर भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे. भक्तों के हर काम पूर्ण करेंगे.
गोवर्धन पूजा के लिए सुबह उठकर घर और आंगन साफ करें. इसके साथ ही गाय के गोबर या गेहूं से छोटा गोवर्धन पर्वत बनाएं. उनके आसपास बछड़े और ग्वालियां की मूर्तियां रखी जाती है. इसके साथ ही दीपक जलाकर फल और फूल और अन्न अर्पित करें.
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ.
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .
तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धार .
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .
तेरे गले में कंठा साज रेहेओ, ठोड़ी पे हीरा लाल .
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .
तेरे कानन कुंडल चमक रहेओ, तेरी झांकी बनी विशाल .
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .
तेरी सात कोस की परिकम्मा, चकलेश्वर है विश्राम .
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .
गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण.
विष्णु पुराण के अनुसार, इंद्रदेव अपनी शक्ति पर अभिमानी हो गए थे. गोकुल में लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, लेकिन बाल कृष्ण ने कहा कि हमारी गायों और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए. इंद्रदेव ने क्रोधित होकर बारिश भेजी, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया और गांववालों को सुरक्षित रखा. इंद्रदेव ने अंत में भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है.
