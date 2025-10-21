FacebookTwitterYoutubeInstagram
'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज

हार्ट सर्जरी से पहले डॉक्टर 1 मिनट तक हाथ क्यों धोते हैं? इस सफाई के पीछे क्या है राज?

Govardhan Puja 2025: आज नहीं कल है गोवर्धन पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्र

चंद्रमा पर पहली बार सौर ज्वाला की छाया, ISRO को चंद्रयान-2 ने भेजा अहम संदेश

Happy Hormones: खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन

दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा

Parineeti Chopra-Raghav Chadha के घर आया नन्हा मेहमान, जानें कपल में कितना है एज गैप और कौन ज्यादा अमीर?

Country of Richest People: सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले टॉप 10 देश कौन से हैं? भारत की रैंकिंग क्या है?

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर

Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि को तिव्र ओर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूर कराएं इन मंत्रों का जाप, बच्चा करेगा टॉप

धर्म

Govardhan Puja 2025: आज नहीं कल है गोवर्धन पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्र

भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी. इसके साथ ही इंद्रदेव के अहंकार को चूरचूर कर दिया था.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 21, 2025, 11:55 AM IST

Govardhan Puja 2025: आज नहीं कल है गोवर्धन पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्र
दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा अगले दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन पड़ रही है. गोवर्धन पूजा में प्रकृति और गाय की पूजा के रूप में किया जाता है. यह त्योहार वृंदावन मथुरा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है. 

भगवान श्रीकृष्ण ने उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत

बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी. इसके साथ ही इंद्रदेव के अहंकार को चूरचूर कर दिया था. इसे अन्नकूट भी कहते हैं...

यह है गोवर्धन पूजा की ​तारीख और समय

गोवर्धन पूजा अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है. इसकी शुरुआत दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 की शाम 5 बजकर 54 मिनट से लेकर अगले दिन 22 अक्टूबर 2025 को 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. ऐसे में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को की जाएगी. वहीं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहुर्त 22 अक्टूबर 2025 को सुबह 6 बजकर 26 मिनट से लेकर 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. 

गोवर्धन पूजा की विधि

गोवर्धन पूजा के लिए सुबह उठकर घर और आंगन साफ करें. इसके साथ ही गाय के गोबर या गेहूं से छोटा गोवर्धन पर्वत बनाएं. उनके आसपास बछड़े और ग्वालियां की मूर्तियां रखी जाती है. इसके साथ ही दीपक जलाकर फल और फूल और अन्न अर्पित करें. 

यह है गोवर्धन मंत्र

ॐ अन्नपूर्णायै नमः

ॐ गोवर्धनाय नमः

ॐ गोकुलेश्वराय नमः

ॐ धनधान्यवृद्धये नमः

ॐ नमो गोवर्धनाय

ॐ नमो गोवर्धनाय नमः

ॐ गोवर्धनाय वंदे जगत्प्रभवे

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

