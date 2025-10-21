Govardhan Puja Katha: गोवर्धन पूजा पर जरूर पढ़नी चाहिए ये कथा और आरती, इनके बिना अधूरा मानी जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा

वैसे तो गोवर्धन पूजा हर बार दिवाली के अगले दिन की जाती है, लेकिन इस बार तिथियों की वजह से गोवर्धन पूजा में फेरबदल हो गया है. इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को की जाएगी.

दिवाली के पांच दिनों के त्योहार में धनतेरस के साथ ही गोवर्धन भी मनाया जाता है. इसमें गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है. घर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने के साथ ही उनकी परिक्रमा और व्रत किया जाता है. इस दिन अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाया जाता है, लेकिन यह व्रत बिना गोवर्धन पर्वत की कथा और आरती के अधूरा माना जाता है. आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा और आरती क्या है...

इस दिन की जाएगी गोवर्धन पूजा

वैसे तो गोवर्धन पूजा हर बार दिवाली के अगले दिन की जाती है, लेकिन इस बार तिथियों की वजह से गोवर्धन पूजा में फेरबदल हो गया है. इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को की जाएगी. इस दिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहुर्त 22 अक्टूबर 2025 को सुबह 6 बजकर 26 मिनट से लेकर 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगा.

गोवर्धन की पौराणिक कथा

विष्णु पुराण के अनुसार, इंद्रदेव अपनी शक्ति पर अभिमानी हो गए थे. गोकुल में लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, लेकिन बाल कृष्ण ने कहा कि हमारी गायों और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए. इंद्रदेव ने क्रोधित होकर बारिश भेजी, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया और गांववालों को सुरक्षित रखा. इंद्रदेव ने अंत में भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है.

गोवर्धन महाराज की आरती

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ.

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .

तोपे* पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,

तोपे चढ़े दूध की धार .

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .

तेरे गले में कंठा साज रेहेओ,

ठोड़ी पे हीरा लाल .

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .

तेरे कानन कुंडल चमक रहेओ,

तेरी झांकी बनी विशाल .

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .

तेरी सात कोस की परिकम्मा,

चकलेश्वर है विश्राम .

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ .

गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण .

