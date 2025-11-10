FacebookTwitterYoutubeInstagram
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही गोत्र की अवधारणा आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आइए विस्तार से जानें कि यह गोत्र वास्तव में क्या है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 10, 2025, 11:15 AM IST

क्या होता है गोत्र, कैसे होती है इसकी पहचान, एक गोत्र होने पर नहीं होती शादी, जानिए इसकी वजह
हिंदू धर्म में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है. ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है. राशि और कुलदेवता की तरह ही गोत्र का भी बहुत महत्व है. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही गोत्र की अवधारणा आज भी बहुत महत्व रखती है, लेकिन आइए विस्तार से जानें कि आखिर यह गोत्र क्या है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है...

कबीला क्या है

हिंदू धर्म में गोत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है. ऐसा कहा जाता है कि इस गोत्र की रचना ऋषियों के काल में हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह गोत्र क्या है? गोत्र कुल से जुड़ी एक अवधारणा है. गोत्र के आधार पर ही व्यक्ति के कुल, उत्पत्ति स्थान, किस ऋषि कुल से संबंधित व्यक्ति या किस ऋषि की वंशावली का पता चलता है.

ब्राह्मण समुदाय में रखा जाता है ज्यादा ध्यान

विशेष रूप से, ब्राह्मण समुदाय में वर-वधू की विवाह तैयारियों के दौरान गोत्र की अवधारणा का बहुत ध्यान रखा जाता है. आमतौर पर विवाह केवल एक गोत्र वाले परिवारों में नहीं होता. कहा जाता है कि एक गोत्र का अर्थ एक कुल होता है. ब्राह्मण समुदाय गोत्र को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि ब्राह्मण समुदाय की उत्पत्ति ऋषि कुल से हुई है. इसलिए, ब्राह्मण समुदाय गोत्र को विशेष महत्व देता है.

कैसे हुआ गोत्र का निर्माण 

सनातन हिंदू पुराण के अनुसार, गोत्र परंपरा की शुरुआत 4 ऋषियों के नाम से हुई थी. ये चार ऋषि अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु हैं. जैसे-जैसे इन ऋषियों का वंश बढ़ता गया, अगली पीढ़ियों के गोत्र इन्हीं चार ऋषियों के नाम से जाने जाने लगे. इसके साथ ही, इसमें चार अन्य गोत्र भी शामिल हो गए, जिनके नाम हैं - अत्रि, जन्मदग्नि, विश्वामित्र और अगस्त्य. चूँकि एक ही गोत्र के पुत्र-पुत्रियों के पूर्वज एक ही होते हैं, इसलिए वे भाई-बहन हो जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म कहता है कि एक ही गोत्र के पुत्र-पुत्रियों का विवाह नहीं करना चाहिए.

गोत्र ज्ञान न होने पर लगता है कश्यप 

गोत्र ज्ञात न होने पर ब्राह्मण वर्ग में संबंधित व्यक्ति कश्यप गोत्र का प्रयोग करता है. इसका कारण यह है कि कश्यप ऋषि का विवाह किसी विशिष्ट व्यक्ति से हुआ था, अतः उनकी अनेक संतानें थीं, इसीलिए जिन्हें अपना गोत्र ज्ञात नहीं है, वे कश्यप गोत्र का प्रयोग करते हैं. किसी समय गोत्र की अवधारणा का बहुत महत्व था, परन्तु वर्तमान युग में गोत्र केवल विवाह सम्बन्धों में ही देखा जाता है. अतः वर्तमान युग में गोत्र की अवधारणा धीरे-धीरे लुप्त हो गई है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हिंदू धर्म में गोत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है. ऐसा कहा जाता है कि इस गोत्र की रचना ऋषियों के काल में हुई थी. इसका गठन सनातन हिंदू पुराणों के अनुसार, गोत्र परंपरा की शुरुआत चार ऋषियों के नाम से हुई. ये चार ऋषि हैं अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु. जैसे-जैसे इन ऋषियों का वंश आगे बढ़ा, अगली पीढ़ियों के गोत्र इन्हीं चार ऋषियों के नाम से जाने जाने लगे.

Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

