Astro Upay: नौकरी-शादी और धन की है कामना तो कर लें ये टोटके, हफ्ते भर मे मिलेगी गुड न्यूज

डीएनए हिंदी: These Ways of Astrology Will Shine Your Luck अच्छी नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य से लेकर जल्द शादी तक हर कोई अपने जीवन में इन चीजों को उत्तम बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है. अगर आप भी अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य अच्छी नौकरी इत्यादि चाहते हैं और आप ज्योतिष उपायों (Astro Upay) में विश्वास रखते हैं तो यह लेख आपके लिए है.

ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shashtra) में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनको आजमा कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आपकी शादी रुकी हुई है और आप जल्द शादी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए भी उपाय बताया गया है. तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में...

धन से जुड़ी समस्याओं के लिए

धनवान बनना या धन में वृद्धि भला कौन नहीं चाहता है. ऐसे में लोग हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए न जाने कितने उपाय आजमाते हैं. कई बार धन होने के बावजूद फिजूलखर्ची की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे खराब होने लगती है. ऐसे में आप अपने घर में श्री यंत्र रखें साथ ही अपनी तिजोरी में कपूर के कुछ टुकड़े रखें. ऐसा करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी. इसके अलावा फिटकरी के कुछ टुकड़े एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें, इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी.

अच्छी सेहत के लिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अच्छी सेहत के लिए किसी शांतिपूर्ण जगह पर बैठकर ध्यान करें और अपने इष्ट को याद करें. इसके अलावा सही दिशा में सिर करके सोएं जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके. सोते समय यदि आप अपना सिर दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं और पैरों को उत्तर दिशा की ओर करते हैं तो आपकी सेहत पर इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है. ऐसे में ज्योतिष और विज्ञान दोनों के अनुसार ये उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है.

सुख समृद्धि के लिए

घर में सुख-समृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए हर सोमवार शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं. इसके साथ ही मंगलवार के दि सुंदर कांड का पाठ करें, बुधवार के दिन श्री गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.इसके अलावा शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता का पूजन करें और माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें. शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं. साथ ही शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें.

जल्दी शादी के लिए

अगर आपके विवाह में भी देरी आ हो रही है, तो एक पीला कपड़ा लें और उसमें सात हल्दी की गांठें और 7 सुपारी रखें और एक जनेऊ में 7 गांठें लगाकर रखें. इसके साथ ही एक लाल धागा लें और थोड़ा गुड़ और चना दाल लेकर पीले कपड़े में रख लें. इसमें 7 पीले फूल रखें और पोटली बना कर माता दुर्गा की तस्वीर के पास रख दें. इसके साथ ही माता गौरी से शादी की प्रार्थना करें और अच्छे वर की प्राप्ति की कामना करें.

करियर में सफलता पाने के लिए

अगर आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से सूरज और तुलसी को जल चढ़ाएं. भगवान शिव को जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. इसके अलावा रसोई में बनने वाली पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाएं. ऐसा करने से आपको करियर में सफलता मिलेगी.

