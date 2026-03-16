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Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों में मां काली की शक्ति होती है समाहित, क्रोधित हो जाएं तो मचा देती हैं तबाही  

हिंदू धर्म में काली माता को शक्ति, साहस और विनाश की देवी माना जाता है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक हैं. अंक ज्योतिष में कुछ तारीखों पर जन्मी लड़कियों में भी उग्रता, साहस और न्याय के ये गुण होते हैं और इसी कारण इन्हें काली का रूप माना जाता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 03:03 PM IST

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों में मां काली की शक्ति होती है समाहित, क्रोधित हो जाएं तो मचा देती हैं तबाही  

Girls born on these dates possess the power and qualities of Mother Kali.Photo Credit: AI
 

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भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में देवी काली को शक्ति, निर्भीकता और अन्याय के विरोध का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि जब किसी महिला या लड़की में असाधारण साहस, आत्मसम्मान और दृढ़ता दिखाई देती है, तो अक्सर उसे प्रतीकात्मक रूप से “काली शक्ति” से जोड़ा जाता है. अंक ज्योतिष में कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों में मां काली वाले बहुत से गुण मौजूद होते हैं. तो चलिए जानें कौन सी तारीखों पर जन्मी लड़कियां अन्याय सहन नहीं करती हैं.

Girls born on these dates possess the power and qualities of Mother Kali.

मूलांक कैसे तय करता है व्यक्तित्व का विश्लेषण

अंकशास्त्र में जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर जो संख्या बनती है, उसे मूलांक कहा जाता है. इस मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता और जीवन के दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनसे जुड़े लोगों में नेतृत्व, साहस और आत्मसम्मान की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है. कई सांस्कृतिक व्याख्याओं में इन्हें देवी काली जैसे दृढ़ स्वभाव से जोड़ा जाता है.

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मूलांक 1: नेतृत्व और स्पष्टवादिता

अंकशास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. इस अंक को नेतृत्व और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है. ऐसी लड़कियां अक्सर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखती हैं और दूसरों पर निर्भर रहने से बचती हैं. वे निर्णय लेने में स्वतंत्र होती हैं और अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पसंद नहीं करतीं. इसी वजह से उनका व्यक्तित्व कई बार दूसरों को सख्त या दृढ़ लग सकता है, लेकिन अक्सर यह आत्मनिर्भरता का परिणाम होता है.

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मूलांक: 4: अन्याय और झूठ बर्दाश्त नहीं

मूलांक चार यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 की जन्मी लड़कियां अन्याय और झूठ सहन नहीं करती. ये सच का साथ देती हैं और किसी दूसरे के साथ अन्याय होता देख कर भी चुप नहीं बैठती हैं. ये निडर, स्वाभिमानी होती हैं . ये अपने निर्णय खुद लेती हैं. इन्हें किसी की दखलअदाजी न पसंद है ना तो ये किसी के मामले में बेवजह पड़ती हैं. इनको शांत रहना पसंद है लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़े तो ये मां काली की तरह विध्वंसक हो जाती हैं. 

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मूलांक 8: न्याय और अनुशासन की प्रवृत्ति

जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 माना जाता है. पारंपरिक अंकशास्त्र में इसे शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जो अनुशासन और कर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. ऐसी लड़कियां अक्सर गंभीर और व्यवहार में संतुलित मानी जाती हैं. वे जीवन के संघर्षों को धैर्य से झेलने की क्षमता रखती हैं और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटतीं. हालांकि वे हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देतीं, लेकिन जब सीमाएं टूटती हैं तो वे अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करने का कठोर निर्णय ले सकती हैं.

Girls born on these dates possess the power and qualities of Mother Kali.

मूलांक 9: ऊर्जा, साहस और भावनात्मक गहराई

9, 18 या 27 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों का मूलांक 9 माना जाता है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह अंक मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है. ऐसी लड़कियां अक्सर बहुत सक्रिय, भावुक और अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं. वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत संवेदनशील रहती हैं. अगर उन्हें या उनके करीबियों को भावनात्मक चोट पहुंचती है, तो उनकी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है. लेकिन उनके स्वभाव में संवेदनशीलता और सहानुभूति भी उतनी ही गहरी होती है.

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विनाश का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है?

काली माता से जुड़े स्वभाव की चर्चा में “विनाश” शब्द का इस्तेमाल अक्सर प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है. इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि गलत परिस्थितियों, असमान रिश्तों और अन्यायपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना होता है. व्यक्तित्व विशेषज्ञ मानते हैं कि आत्मसम्मान, साहस और सही के लिए खड़े होने की क्षमता हर व्यक्ति में किसी न किसी स्तर पर मौजूद होती है. फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों में यह गुण अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं.

डिसक्लेमर: अंकशास्त्र की ये व्याख्याएं किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का अंतिम निष्कर्ष नहीं होतीं, बल्कि केवल एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में देखी जानी चाहिए.

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