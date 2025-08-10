Gayatri Japam 2025: आज गायत्री जापम के दिन जानें, इस चमत्कारी मंत्र की शक्तियां, क्या है मंत्र जाप की सही विधि

इन 5 देशों के हैं सबसे अनोखे Nicknames, जानें भारत को किस नाम से बुलाते हैं दुनियावाले
धर्म
Gayatri Mantra: गायत्री मंत्र को वेदों में पवित्र माना गया है. इसका जाप करने से ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है. गायत्री जापम दिवस भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं. आज गायत्री जापम दिवस मनाया जा रहा है.
Benefits Of Chanting Gayatri Mantra: हिंदू पंचांग के अनुसार, गायत्री जापम दिवस भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है. आज 10 को गायत्री जापम दिवस मनाया जा रहा है. यह पर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है. इस दिन को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में गायत्री जापम दिवस, गायत्री प्रतिपदा और गायत्री पाद्यमी के रूप में मनाते हैं. इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है.
सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है. इस दिन भक्त जनेऊ धारण कर मंत्रों का जाप करते हैं. इसके ठीक अगले दिन जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है. इसी दिन को गायत्री जापम के रूप में मनाया जाता है. बता दें कि, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के बीच गायत्री जापम दिवस काफी महत्वपूर्ण पर्व है.
ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
हम परमात्मा का ध्यान करते हैं जो दुखों को खत्म करने वाला, सुख देने वाला, तेजस्वी, पवित्र और बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं. भगवान हमें अच्छे विचार दे, ताकि हम सही फैसले लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें.
गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए. आप हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर पद्मासन में बैठ जाएं. रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें. मान्यताओं के अनुसार, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय इसका जाप करना शुभ माना जाता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता.
