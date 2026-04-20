Garuda Puran: मौत के बाद 13 दिनों तक घर में क्यों रहती और क्या करती है आत्मा, गरुड़ पुराण से जानें इसका रहस्य

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है. यह वो वैष्णव ग्रंथ है, जिसका पाठ मृत्यु के बाद 13 दिनों के भीतर किया जाता है. इसमें कर्मों से लेकर पुण्य और आत्मा की गति के संबंध में विस्तार से बताया गया है.

हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बड़ा महत्व है. यह 18 महापुराणों में से एक वैष्णव ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच का संवाद है. इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है. व्यक्ति को कैसे पाप और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. मौत के 13 दिनों तक आत्मा कहा रहती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि मृत्यु के 13 दिनों के अंदर कहा रहती है. किन किन परिस्थितियों में का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि 13 दिन तक आत्मा कहा जाती है और क्या करती है...

मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा का प्रवास

गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा सीधे यमलोक नहीं जाती. वह 13 दिनों तक अपने घर परिवार के बीच ही रहती है. मृत्यु के बाद भी आत्मा को मोह, अनिश्चितता का अनुभव होता है. वह अपने अच्छे बुरे कर्मों को देखती है. साथ ही परिवार के सदस्यों का हाल देखती है. इस दौरान घर के अंदर भी लोगों को घर के अंदर मृतक की उपस्थिति का अहसास होता है.

आत्मा को छोड़ा जाता है परिजनों के पास

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को ले जाते हैं. इसके कुछ देर बाद ही वापस आत्मा को पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया जाता है. ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि आत्मा को अंतिम संस्कार और पिंडदान आहुति प्राप्त हो सके, इसी से आत्मा को शांति प्राप्त होती है.

क्यों जरूरी है तेरहवीं

गरुड़ पुराण के अनुसार, हिंदू पौराणिक ग्रंथ में बताया गया है कि मौत के 13वें दिन संपिंडीकरण समेत अन्य कई संस्कार किय जाते हैं, जो बहुत ही जरूरी हैं. संपिडीकरण के बाद ही आत्मा को यमलोक यात्रा की अनुमति मिलती है. आत्मा परिजनों का मोह छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं. यही वजह है कि गरुड़ पुराण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 13 दिनों के बीच ही पढ़ा जाता है. इस दौरान आत्मा भी इसे सुनती है. आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है.



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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