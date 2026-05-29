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Garuda Purana: मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

मृत्यु परम सत्य है. घर में किसी की भी मृत्यु होने पर कष्ट होता है, लेकिन यह सत्य और व्यक्ति को इस सच स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बार बार याद करना मृतक की आत्मा का कष्ट बढ़ाता है. 

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Nitin Sharma

Updated : May 29, 2026, 03:59 PM IST

Garuda Purana: मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

garuda purana ka niyam

(Credit Image Social)

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जन्म के साथ ही मृत्यु संसार का अंतिम सच है, जो भी जीवन इस धरती पर किसी भी रूप में आता है. उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है. मृत्यु के बाद जीव की यात्रा पृथ्वी लोक से समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके बाद उसकी आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है. गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के विषय में विस्तार से बताया गया है. इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद परिवार वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारें में भी बताया गया है...

हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर और गति के विषय में बताया गया है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा तुरंत पृथ्वीलोक नहीं छोड़ती है. यह शरीर को छोड़कर 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है. इस दौरान मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में खास कर्म किये जाते हैं. मान्यता है कि इन कर्मों को करने से आत्मा को शांति मिलती है. परिवार को आत्मा और पूर्वजों को आशीर्वाद मिलता है. 

मृत्यु के 13वें दिन घर छोड़ती है आत्मा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मौत के 13वें दिन पूजा पाठ और आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति की कामना की जाती है. यह आखिरी दिन होता है, जब आत्मा घर के अंदर अपने परिजनों को आखिरी बार देखती है. इसके बाद वह उन्हें छोड़कर चली जाती है. यही वजह है कि तेरहवीं के दिन पूजा-पाठ, पिंडदान और ब्राह्मण भोज करया जाता है. जिसका पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज अपने परिवार को देखने आते हैं. उन्हें घर का वातावरण शांत​ मिलता है तो उनकी आत्मा तृप्त होती है. परिवार को उनका आ​शीर्वाद प्राप्त होता है. 

घर में मृत्यु के 13 दिन तक न करें ये गलतियां

घर में किसी की मृत्यु के 13 दिन बाद तक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार, 13 दिनों तक घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. इसके साथ ही सुबह जल्द उठकर स्नान करना चाहिए. रात के समय रोना नहीं चाहिए. जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उन्हें बार बार आवाज नहीं लगानी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को कष्ट होता है. उनका मोह नहीं टूट पाता. यह और बढ़ता है, जिसके चलते उसे शांति मिलने की जगह पर परेशानी बढ़ती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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