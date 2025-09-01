Ganesh Visarjan 2025: 3, 5 और 7 दिन में भी कर सकते हैं गणपति विसर्जन, जानें इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त

अगर आप ने 7 दिन के लिए गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना की है तो 2 सितंबर 2025 यानी कल उनका विसर्जन कर सकते हैं. मंगलवार को सुबह 9 बजकर 10 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 56 मिनट तक का विसर्जन का सबसे शुभ समय है.

Ganpati Visarjan 2025: देश भर में गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है. 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार पर लोग गणपति बप्पा का घर में स्वागत करते हैं. 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं. अगर आप 10 दिन तक गणपति बप्पा की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो इच्छा अनुसार 3, 5 या 7 दिन में भी बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं. बहुत से लोग 3 दिन के लिए गणपति बप्पा की स्थापना कर 29 अगस्त 2025 को विसर्जन कर चुके हैं. वहीं अगर आप ने 5 या 7 दिन के लिए गणपति की स्थापना की है तो जानते हैं कि आपको कब उनका विसर्जन कर सकते हैं...

कल कर सकते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन

अगर आप ने 7 दिन के लिए गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना की है तो 2 सितंबर 2025 यानी कल उनका विसर्जन कर सकते हैं. मंगलवार को सुबह 9 बजकर 10 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 56 मिनट तक का विसर्जन का सबसे शुभ समय है. इसके अलावा शाम को 3 बजकर 31 मिनट से लेकर 5 बजकर 6 मिनट तक विसर्जन का शुभ मुहूर्त है. वहीं तीसरा आखिरी शुभ मुहूर्त रात 8 बजकर 6 मिनट से लेकर 9 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

अनंत चतुर्दशी के दिन है विसर्जन का शुभ मुहूर्त

वहीं 10 दिन बाद गणपति का विसर्जन करना चाहते हैं तो इसके लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी है. इसी दिन गणेशोत्सव का समापन होता है. इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है. इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा. इस दिन विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 36 मिनट से लेकर 9 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से लेकर 5 बजकर 2 मिनट तक रहेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.