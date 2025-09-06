Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

'Baaghi 4' Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने ‘द कॉन्ज्यूरिंग, लास्ट राइट्स’ की टक्कर में की 12 करोड़ की ओपनिंग

Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'

Anant Chaturdashi Puja: आज अनंत चतुर्दशी पर शाम को सूर्य डूबते ही घर में इन 14 जगहों पर जलाएं दीए 

Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर चेतावनी, जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत किन शहरों में कैसा रहेगा मौसम

Bigg Boss 19: आलू-पूरी पर हुआ घमासान! कुनिका के खाने पर हाथ डालते ही भड़के जीशान, बोले- 'औकात दिखा दूंगा'

साइबर हब से पानी निकलने में इतना समय क्यों लगता है? गुरुग्राम में अरबों के फ्लैट्स तक में घुसा बरसाती पानी

डेढ़ मिनट में जड़ दिए 26 थप्पड़, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, Video

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'Baaghi 4' Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने ‘द कॉन्ज्यूरिंग, लास्ट राइट्स’ की टक्कर में की 12 करोड़ की ओपनिंग

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने ‘द कॉन्ज्यूरिंग, लास्ट राइट्स’ की टक्कर में की 12 करोड़ की ओपनिंग

Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'

खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना

9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ संयोग, इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए पैसा कमाने का सुनहरा अवसर

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल

भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल

Homeधर्म

धर्म

Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

Ganpati Visarjan Wishes: गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई का दिन है. आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को गणपति विसर्जन की बधाई दे सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 06, 2025, 07:19 AM IST

Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

Ganpati Visarjan 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Happy Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का आखिरी दिन है. आज सभी भक्त घरों में स्थापित गणेश जी की विदाई कर देते हैं. गणेश जी का विसर्जन कर भक्त समस्त कष्टों और संकटों को दूर करने की कामना करते हैं. बप्पा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद की कामना करते हैं. आप गणपति विसर्जन के शुभ मौके पर यहां से मैसेज भेज अपनों को विश कर सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यार मैसेज लेकर आए हैं.

गणपति विसर्जन पर यहां से शेयर करें मैसेज (Ganpati Visarjan 2025 Wishes)

ताल बाजे, मृदंग बजे, हरि की वीणा गूंजे, 
आपको अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं
Happy Ganpati Visarjan 2025

पग में फूल खिलें,
हर खुशी आपको मिले
कभी न हो दुखों से सामना
यहीं है हमारी कामना
Happy Ganpati Visarjan 2025

विघ्नहर्ता आए थे हमारे घर,
अब चले वो अपने धाम
Happy Ganpati Visarjan 2025

बप्पा रहेगा फिर इंतजार
अगले बरस आना मेरे आवास
Happy Ganpati Visarjan 2025

गणपति विराजे हमारे आशियाने में,
अब आ गया गजानन की विदाई का दिन
गजानन जी चले अपने धाम
ये वादा लिए कि लौटकर आएंगे फिर से
Happy Ganpati Visarjan 2025

करके जग का दूर अंधेरा
आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियां
गणपती जी की होगी कृपा
हैं सब पर आशीर्वाद उनका
Happy Ganpati Visarjan 2025

कर दो हमारे जीवन से हर दुख-दर्द का नाश,
चिंतामण कर दो कृपा,
पूर्ण कर दो सब काज
Happy Ganpati Visarjan 2025

गणपति बप्पा मोरया
अगले बरस तू जल्दी आ
Happy Ganpati Visarjan 2025

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ संयोग, इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए पैसा कमाने का सुनहरा अवसर
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी
भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल
भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE