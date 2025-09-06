Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
धर्म
Ganpati Visarjan Wishes: गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई का दिन है. आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को गणपति विसर्जन की बधाई दे सकते हैं.
Happy Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का आखिरी दिन है. आज सभी भक्त घरों में स्थापित गणेश जी की विदाई कर देते हैं. गणेश जी का विसर्जन कर भक्त समस्त कष्टों और संकटों को दूर करने की कामना करते हैं. बप्पा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद की कामना करते हैं. आप गणपति विसर्जन के शुभ मौके पर यहां से मैसेज भेज अपनों को विश कर सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यार मैसेज लेकर आए हैं.
ताल बाजे, मृदंग बजे, हरि की वीणा गूंजे,
आपको अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं
Happy Ganpati Visarjan 2025
पग में फूल खिलें,
हर खुशी आपको मिले
कभी न हो दुखों से सामना
यहीं है हमारी कामना
Happy Ganpati Visarjan 2025
विघ्नहर्ता आए थे हमारे घर,
अब चले वो अपने धाम
Happy Ganpati Visarjan 2025
बप्पा रहेगा फिर इंतजार
अगले बरस आना मेरे आवास
Happy Ganpati Visarjan 2025
गणपति विराजे हमारे आशियाने में,
अब आ गया गजानन की विदाई का दिन
गजानन जी चले अपने धाम
ये वादा लिए कि लौटकर आएंगे फिर से
Happy Ganpati Visarjan 2025
करके जग का दूर अंधेरा
आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियां
गणपती जी की होगी कृपा
हैं सब पर आशीर्वाद उनका
Happy Ganpati Visarjan 2025
कर दो हमारे जीवन से हर दुख-दर्द का नाश,
चिंतामण कर दो कृपा,
पूर्ण कर दो सब काज
Happy Ganpati Visarjan 2025
गणपति बप्पा मोरया
अगले बरस तू जल्दी आ
Happy Ganpati Visarjan 2025
