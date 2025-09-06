Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

Ganpati Visarjan Wishes: गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई का दिन है. आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को गणपति विसर्जन की बधाई दे सकते हैं.

Happy Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का आखिरी दिन है. आज सभी भक्त घरों में स्थापित गणेश जी की विदाई कर देते हैं. गणेश जी का विसर्जन कर भक्त समस्त कष्टों और संकटों को दूर करने की कामना करते हैं. बप्पा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद की कामना करते हैं. आप गणपति विसर्जन के शुभ मौके पर यहां से मैसेज भेज अपनों को विश कर सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यार मैसेज लेकर आए हैं.

गणपति विसर्जन पर यहां से शेयर करें मैसेज (Ganpati Visarjan 2025 Wishes)

ताल बाजे, मृदंग बजे, हरि की वीणा गूंजे,

आपको अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं

Happy Ganpati Visarjan 2025

पग में फूल खिलें,

हर खुशी आपको मिले

कभी न हो दुखों से सामना

यहीं है हमारी कामना

Happy Ganpati Visarjan 2025

विघ्नहर्ता आए थे हमारे घर,

अब चले वो अपने धाम

Happy Ganpati Visarjan 2025

बप्पा रहेगा फिर इंतजार

अगले बरस आना मेरे आवास

Happy Ganpati Visarjan 2025

गणपति विराजे हमारे आशियाने में,

अब आ गया गजानन की विदाई का दिन

गजानन जी चले अपने धाम

ये वादा लिए कि लौटकर आएंगे फिर से

Happy Ganpati Visarjan 2025

करके जग का दूर अंधेरा

आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियां

गणपती जी की होगी कृपा

हैं सब पर आशीर्वाद उनका

Happy Ganpati Visarjan 2025

कर दो हमारे जीवन से हर दुख-दर्द का नाश,

चिंतामण कर दो कृपा,

पूर्ण कर दो सब काज

Happy Ganpati Visarjan 2025

गणपति बप्पा मोरया

अगले बरस तू जल्दी आ

Happy Ganpati Visarjan 2025