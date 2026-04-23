Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि

गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही खास होता है. इस दिन गंगा स्नान और दान के साथ ही गंगा जी की पूजा अर्चना, व्रत, कथा और आरती की जाती है. ऐसा करने से गंगा मैया के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

Ganga Saptami ki katha

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Ganga Saptami 2026: आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर ही मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी. यही वजह है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मां गंगा के जल स्नान करने से लेकर पूजा आरती करना बेहद शुभ होता है. इसके बाद मां गंगा की पूजा और जप-तप किया जाता है. ऐसा करने से मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन सिर्फ मां गंगा में स्नान और दान के अलावा इस दिन गंगा सप्तमी की कथा और आरती करना भी बेहद जरूरी है. इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान के साथ पूजा पाठ में कथा और आरती का पाठ जरूर करें. इससे पाप दोष नष्ट होने के साथ ही सुख समृद्धि का संचार होगा. आइए जानते हें गंगा सप्तमी की कथा और आरती

गंगा सप्तमी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, भगीरथ नाम के एक बेहद प्रतापी राजा ने अपने पूर्वजों को जीने-मरने के दोष से मुक्त करने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया. फिर इसके लिए उन्होंने कठोर तप करना शुरू कर दिया. भगीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुईं और फल स्वरूप भगीरथ की बात मान ली, लेकिन उन्होंने राजा भगीरथ को बताया कि उनके सीधा स्वर्ग से धरती पर आने से पृथ्वी असहनशील हो जाएगी.

मां गंगा की यह बात सुनकर भगीरथ अचरज में पड़ गए और इस समस्या का समाधान तलाशने लगे. फिर वो शिवजी की आराधना में लीन हो गए. भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि वो वरदान मांग लें. भगीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिव जी ने दिया. शिवजी ने गंग को अपनी जटाओं में बांध लिया, जिसके बाद मां गंगा सात धाराओं में धरती पर प्रवाहित हुईं और ऐसे भगीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए.

मां गंगा की आरती

हर हर गंगे, जय मां गंगे,

हर हर गंगे, जय मां गंगे ..

ॐ जय गंगे माता,

श्री जय गंगे माता .

जो नर तुमको ध्याता,

मनवांछित फल पाता ..

चंद्र सी जोत तुम्हारी,

जल निर्मल आता .

शरण पडें जो तेरी,

सो नर तर जाता ..

ॐ जय गंगे माता..

पुत्र सगर के तारे,

सब जग को ज्ञाता .

कृपा दृष्टि तुम्हारी,

त्रिभुवन सुख दाता ..

ॐ जय गंगे माता..

एक ही बार जो तेरी,

शारणागति आता .

यम की त्रास मिटा कर,

परमगति पाता

ॐ जय गंगे माता..

आरती मात तुम्हारी,

जो जन नित्य गाता .

दास वही सहज में,

मुक्त्ति को पाता

ॐ जय गंगे माता..

ॐ जय गंगे माता,

श्री जय गंगे माता .

जो नर तुमको ध्याता,

मनवांछित फल पाता

ॐ जय गंगे माता,

श्री जय गंगे माता..

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