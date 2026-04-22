Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति

गंगा सप्तमी गुरुवार को मनाई जाएगी. इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के साथ ही पूजा अर्चना नाम जप और दान का बड़ा महत्व है. इससे व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का बड़ा महत्व है. हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी. इसलिए गंगा सप्तमी पर विशेष रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना और स्नान किया जाता है. ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती और व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा लाभ और पुण्यों की प्राप्ति इस दिन मां गंगा के 108 नाम जाप और पौराणिक कथा का पाठ करने से मिलता है. आइए जानते हैं कथा और मां गंगा के 108 नाम...

इस दिन है गंगा सप्तमी

इस बार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 यानी गुरुवार को मनाई जाएगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी स्नान के बाद पूजा अर्चना और दान करना बेहद शुभ होता है. इसी दिन गंगा सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है. मान्यता है कि गंगा सप्तमी पर स्नान, पूजा, व्रत और कथा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं.

गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा

गंगा सप्तमी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा जाह्नवी ऋषि की है. कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थीं, तब उनके तेज वेग के कारण रास्ते में जाह्नवी ऋषि की कुटिया और उनका सामान बह गया. इससे ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से गंगा के पूरे जल को पी लिया. राजा भगीरथ के बहुत प्रार्थना करने पर ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला. ऋषि की संतान के रूप में प्रकट होने के कारण ही उन्हें ‘जाह्नवी’ कहा जाने लगा. यह दिन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग और बड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी है.

मां गंगा के 108 नाम

ॐ गंगायै नमः, ॐ विष्णुपादसंभूतायै नमः, ॐ हरवल्लभायै नमः, ॐ हिमाचलेन्द्रतनयायै नमः, ॐ गिरिमण्डलगामिन्यै नमः, ॐ तारकारातिजनन्यै नमः, ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः, ॐ अनलायै नमः, ॐ क्रीडाकल्लोलकारिण्यै नमः, ॐ स्वर्गसोपानशरण्यै नमः, ॐ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः, ॐ भाग्यवत्यै नमः, ॐ भगीरतरथानुगायै नमः, ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः, ॐ त्रिलोकपथगामिन्यै नमः, ॐ क्षीरशुभ्रायै नमः, ॐ अंबःप्रदायै नमः, ॐ सगरात्मजतारकायै नमः, ॐ सरस्वतीसमयुक्तायै नमः, ॐ सुघोषायै नमः,

ॐ सिन्धुगामिन्यै नमः, ॐ भागीरत्यै नमः, ॐ नरकभीतिहृते नमः, ॐ अव्ययायै नमः, ॐ नयनानन्ददायिन्यै नमः, ॐ नगपुत्रिकायै नमः, ॐ निरञ्जनायै नमः, ॐ नित्यशुद्धायै नमः, ॐ उमासपत्न्यै नमः, ॐ शुभ्राङ्गायै नमः, ॐ श्रीमत्यै नमः, ॐ धवलांबरायै नमः, ॐ आखण्डलवनवासायै नमः, ॐ कंठेन्दुकृतशेकरायै नमः, ॐ अमृताकारसलिलायै नमः, ॐ लीलालिंगितपर्वतायै नमः.

ॐ विरिञ्चिकलशावासायै नमः, ॐ त्रिवेण्यै नमः, ॐ पुरातनायै नमः, ॐ पुण्यायै नमः, ॐ पुण्यदायै नम, ॐ पुण्यवाहिन्यै नमः, ॐ पुलोमजार्चितायै नमः,ॐ भूदायै नमः,ॐ पूतत्रिभुवनायै नमः,ॐ जयायै नमः, ॐ जंगमायै नमः, ॐ जंगमाधारायै नमः,ॐ जलरूपायै नमः,ॐ जगद्धात्र्यै नमः,ॐ जगद्भूतायै नमः,ॐ जनार्चितायै नमः, ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः, ॐ नीरजालिपरिष्कृतायै नमः,ॐ सावित्र्यै नमः,ॐ सलिलावासायै नमः, ॐ सागरांबुसमेधिन्यै नमः,ॐ रम्यायै नमः,ॐ बिन्दुसरसे नमः,ॐ अव्यक्तायै नमः,ॐ अव्यक्तरूपधृते नमः,ॐ जगन्मात्रे नमः,ॐ त्रिगुणात्मकायै नमः,ॐ संगत अघौघशमन्यै नमः,ॐ भीतिहर्त्रे नमः,ॐ शंखदुंदुभिनिस्वनायै नमः,ॐ भाग्यदायिन्यै नमः,ॐ नन्दिन्यै नमः,ॐ शीघ्रगायै नमः,ॐ शरण्यै नमः,ॐ शशिशेकरायै नमः,ॐ शाङ्कर्यै नमः,ॐ शफरीपूर्णायै नमः,ॐ भर्गमूर्धकृतालयायै नमः.

ॐ भवप्रियायै नमः,ॐ सत्यसन्धप्रियायै नमः,ॐ हंसस्वरूपिण्यै नमः,ॐ भगीरतभृतायै नमः,ॐ अनन्तायै नमः, ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः,ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः,ॐ शान्तिसन्तानकारिण्यै नमः,ॐ दारिद्र्यहन्त्र्यै नमः, ॐ शिवदायै नमः,ॐ संसारविषनाशिन्यै नमः,ॐ प्रयागनिलयायै नमः,ॐ श्रीदायै नमः,ॐ तापत्रयविमोचिन्यै नमः,ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणायै नमः,ॐ सुमुक्तिदायै नमः,ॐ पापहन्त्र्यै नमः,ॐ पावनाङ्गायै नमः, ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः,ॐ पूर्णायै नमः,ॐ जंभूद्वीपविहारिण्यै नमः,ॐ भवपत्न्यै नमः,ॐ भीष्ममात्रे नमः,ॐ सिक्तायै नमः,ॐ रम्यरूपधृते नमः,ॐ उमासहोदर्यै नमः,ॐ बहुक्षीरायै नमः,ॐ क्षीरवृक्षसमाकुलायै नमः,ॐ त्रिलोचनजटावासायै नमः,ॐ ऋणत्रयविमोचिन्यै नमः,ॐ त्रिपुरारिशिरःचूडायै नमः,ॐ जाह्नव्यै नमः,ॐ अज्ञानतिमिरापहृते नमः,ॐ शुभायै नमः.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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