Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट

गंगा में स्नान से लेकर दान का बड़ा महत्व होता है. मां गंगा की पूजा अर्चना और दान करने से व्यक्ति के सभी काम बनते हैं.

हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का बड़ा महत्व है. इस बार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को पड़ रही है. इसी दिन मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी. इसी के चलते वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन गंगा में स्नान से लेकर दान का बड़ा महत्व होता है. मां गंगा की पूजा अर्चना और दान करने से व्यक्ति के सभी काम बनते हैं. अगर आप जीवन में मुश्किल समय या समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये कुछ उपाय कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं गंगा सप्तमी पर किन किन चीजों का दान करें और उपाय...

गंगा सप्तमी पर करें इन चीजों का दान

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, वैशाख माह की शुरुआत हो गई है. ऐसे में पानी का दान बेहद शुभ होता है. इसके लिए गंगा सप्तमी पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करें. यह बेहद शुभ साबित होता है. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ लगवाये. गरीब और जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें. इस दिन ​तिल का दान करना भी शुभ होता है. इससे पितरों को शांति और परिवार को उनकी कृपा प्राप्त होती है. जीवन चल रही परेशानी और संकटों से मुक्ति मिलती है.

गंगा सप्तमी पर करें ये उपाय

ज्योतिष के अनुसार, गंगा सप्तमी के दिन गंगाजी में स्नान जरूर करें. अगर यह संभव न होतो नहाने के पानी में थोड़ा सा जल मिला लें. इसके बाद मां गंगा का नाम जप करते हुए स्नान करें. इससे नकारात्मकता दूर होती है और पापों से मुक्ति मिलती है. वहीं इस दिन शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करें. ऐसा करने से महादेव भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं. विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गंगाजल में हल्दी मिलाकर स्नान करें. ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं.

जरूर करें गंगा लहरी का पाठ

गंगा सप्तमी के दिन गंगा लहरी का पाठ करना बेहद शुभ होता है. गंगा सप्तमी पर गंगा लहरी का पाठ करने से अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी. मान्यता है कि इस दिन गंगा लहरी का पाठ करने से व्यक्ति के सभी तरह के कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से किये गये पाप नष्ट हो जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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