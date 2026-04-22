Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजकर 20 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. इस दौरान गंगा जी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है.

हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का बड़ा महत्व है. गंगा सप्तमी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है. इसी दिन मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी. मान्यता है कि इस तिथि पर गंगा मां की पूजा अर्चना करने के साथ ही इसमें स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष का नाश हो जाता है. पितरों को शांति मिलती है. जीवन में सुख शांति आती है. आइए जानते हैं इस बार किस दिन है गंगा सप्तमी इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...

इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख महा के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि की शुरुआत 22 अप्रैल 2026 की रात 10 बजकर 48 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन अगले दिन 23 अप्रैल को रात 8 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन गंगा सप्तमी की पूजा अर्चना और व्रत रखा जाएगा.

गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त

गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजकर 20 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. इस दौरान गंगा जी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है. अगर आप गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हें. इससे मां गंगा की कृपा प्राप्त होगी. वहीं गंगा पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

बेहद आसान है पूजा विधि

मां गंगा की पूजा विधि बहुत ही आसान है. इसके लिए गंगा सप्तमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजी में स्नान करें. अगर यह संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगाजल मिलाएं और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मंदिनर में बैठकर मां गंगा का ध्यान करें. गंगा मंत्र ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. साथ ही इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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