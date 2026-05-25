FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रोज यूज होने वाली इन 7 चीजों से खून से लेकर दिमाग तक में जमा हो रहा माइक्रोप्लास्टिक, जानिए क्या है इसके खतरनाक रिस्क

रोज यूज होने वाली इन 7 चीजों से खून से लेकर दिमाग तक में जमा हो रहा माइक्रोप्लास्टिक, जानिए क्या है इसके खतरनाक रिस्क

Numerology: बात-बात पर मुंह फुला लेते हैं इन 2 मूलांक के लोग, टशन और एटीट्यूड के पीछे छिपा होता है डर 

बात-बात पर मुंह फुला लेते हैं इन 2 मूलांक के लोग, टशन और एटीट्यूड के पीछे छिपा होता है डर

दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग

आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी

4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी

Homeधर्म

धर्म

Ganga Dussehra 2026: आज मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान और कथा

गंगा दशहरा पर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर विराजमान हुई थी. यही वह दिन है, जिसमें गंगा में स्नान करने से लेकर गंगा जी की कथा का पाठ करने और दान से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 25, 2026, 07:01 AM IST

Ganga Dussehra 2026: आज मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान और कथा

Ganga Dussehra 2026

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर विराजमान हुई थी. यही वजह है कि इस दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ ही स्नान और दान का विशेष महत्व है. इससे न सिर्फ मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है. पितृ प्रसन्न होने के साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के सभी पाप दोष मिट जाते हैं. 

गंगा दशहरा के शुभ संयोग और मुहूर्त

आज गंगा दशहरा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इनमें मां गंगा की पूजा अर्चना करने व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं. आज हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है. इस पावन अवसर पर नदियों में स्नान और अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. वहीं दशमी तिथि की शुरुआत आज सुबह 4 बजकर 30 मिनट से हो गई है. वहीं इसका समान 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर होगा. गंगा दशहरा पर स्नान का सबसे शुभ समय 04 बजकर 30 बजे से लेकर 05 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त में पूजा और स्नान का शुभ समय दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. 

यह है मां गंगा की सरल पूजा विधि

गंगा दशहरा पर जल्दी उठकर पवित्र नदी गंगा जी में स्नान करें. अगर आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर ही गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. पूजा के स्थान पर मां गंगा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उन्हें फल, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. आखिर में घी का दीपक जलाकर मां गंगा की आरती करें. इससे व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. 

यह है गंगा अवतरण की कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था. इंद्र देव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया. घोड़े की खोज में राजा सगर के 60 हजार पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया. इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप के तेज से राजा सगर के सभी 60 हजार पुत्रों को भस्म कर दिया.

भगीरथ की कठोर तपस्या और शिव जी की जटाएं

सगर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था. उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की. भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया.

चूंकि गंगा का वेग बहुत तीव्र था, इसलिए भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया. इसके बाद शिव जी ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा जी अत्यंत शांत और पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई. पृथ्वी पर आकर मां गंगा ने राजा सगर के 60 हजार पुत्रों की भस्म को छुआ, जिससे उन सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो गई.

गंगा दशहरा पर जरूर करें दान

गंगा दशहरा पर दान का बड़ा महत्व है. इस दिन 10 चीजों का दान करने से भाग्य के दरवाजे खुलते हैं. व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसलिए गंगा दशहरा पर जरूरतमंद और गरीबों को अन्न, जल, फल, वस्त्र, घी, तेल, नमक और क्षमता अनुसार सोने का दान करें. इससे व्यक्ति के सभी काम बनते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग
आपकी बर्थडेट में छिपे ये 3 Big Arrow जिंदगी में दिलाते हैं अलग पहचान, पावरफुल और मास्टमाइंड होते हैं ये लोग
बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी
बेटे की बीमारी से मिला बिजनेस आइडिया, आज बना दी 1200 करोड़ की कंपनी
4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी
4500 से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1400 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट
IPL Playoffs में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, जानें बुमराह-भुवनेश्वर में कौन है बेस्ट
IPL playoffs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट-धोनी कहां पर
IPL playoffs में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट-धोनी कहां पर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement