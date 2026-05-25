Ganga Dussehra 2026: आज मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान और कथा

गंगा दशहरा पर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर विराजमान हुई थी. यही वह दिन है, जिसमें गंगा में स्नान करने से लेकर गंगा जी की कथा का पाठ करने और दान से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर विराजमान हुई थी. यही वजह है कि इस दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ ही स्नान और दान का विशेष महत्व है. इससे न सिर्फ मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है. पितृ प्रसन्न होने के साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के सभी पाप दोष मिट जाते हैं.

गंगा दशहरा के शुभ संयोग और मुहूर्त

आज गंगा दशहरा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इनमें मां गंगा की पूजा अर्चना करने व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं. आज हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है. इस पावन अवसर पर नदियों में स्नान और अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. वहीं दशमी तिथि की शुरुआत आज सुबह 4 बजकर 30 मिनट से हो गई है. वहीं इसका समान 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर होगा. गंगा दशहरा पर स्नान का सबसे शुभ समय 04 बजकर 30 बजे से लेकर 05 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त में पूजा और स्नान का शुभ समय दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

यह है मां गंगा की सरल पूजा विधि

गंगा दशहरा पर जल्दी उठकर पवित्र नदी गंगा जी में स्नान करें. अगर आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर ही गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. पूजा के स्थान पर मां गंगा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उन्हें फल, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. आखिर में घी का दीपक जलाकर मां गंगा की आरती करें. इससे व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं.

यह है गंगा अवतरण की कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था. इंद्र देव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया. घोड़े की खोज में राजा सगर के 60 हजार पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया. इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप के तेज से राजा सगर के सभी 60 हजार पुत्रों को भस्म कर दिया.

भगीरथ की कठोर तपस्या और शिव जी की जटाएं

सगर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था. उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की. भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया.

चूंकि गंगा का वेग बहुत तीव्र था, इसलिए भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया. इसके बाद शिव जी ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा जी अत्यंत शांत और पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई. पृथ्वी पर आकर मां गंगा ने राजा सगर के 60 हजार पुत्रों की भस्म को छुआ, जिससे उन सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो गई.

गंगा दशहरा पर जरूर करें दान

गंगा दशहरा पर दान का बड़ा महत्व है. इस दिन 10 चीजों का दान करने से भाग्य के दरवाजे खुलते हैं. व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसलिए गंगा दशहरा पर जरूरतमंद और गरीबों को अन्न, जल, फल, वस्त्र, घी, तेल, नमक और क्षमता अनुसार सोने का दान करें. इससे व्यक्ति के सभी काम बनते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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