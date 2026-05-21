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Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है. इस दिन गंगा में स्नान करने से लेकर दान और व्रत का विशेष महत्व है. भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 21, 2026, 01:40 PM IST

Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

ganga dussehra 2026

(Credit Image AI)

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ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है. सनातन धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है. इसमें गंगा स्नान से लेकर दान और किसी प्यासे को पानी पिलाने का बड़ा महत्व है. इस बार गंगा दशहरा की तिथि 24 मई की शाम से हो रही है. यह अगले दिन 25 मई की दोपहर तक रहेगी, लेकिन गंगा दशहरा का व्रत और त्योहार 25 मई को ही मनाया जाएगा. आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि शुभ मुहूर्त और महत्व...

इस​लिए 25 को मनाया जाएगा गंगा दशहरा

सनातन धर्म में उदयातिथि को विशेष माना जाता है. किसी भी त्योहार, तिथि और व्रत को उदयातिथि यानी सूर्योदय के बाद ही किया जाता है. यही वजह है कि गंगा दशहर की दशमी तिथि की शुरुआत 24 मई 2026 की शाम से हो जाएगी, लेकिन गंगा दशहरा का स्नान, दान, व्रत और पूजा अर्चना 25 मई को की जाएगी. 

यह है सबसे शुभ मुहूर्त और ग्रहों का योग

इस बार गंगा दशहरा पर विशेष और बेहद संयोग बन रहे हैं. इस दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करेगा. इस दिन गंगा स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 04 बजकर 40 मिनट से लेकर 05 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. वहीं यह स्नान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है. वहीं दोपहर में स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त 12 बजकर 17 मिनट से लेकर 1 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. 

इस दिन पूजा से होगा 10 तरह के पापों का नाश

पौराणिक कथा के अनुसार, गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा राजा भगीरथ की सदियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. इस त्योहार में 'दशहरा' शब्द का सीधा संबंध मनुष्य के दस प्रकार के पापों कायिक, वाचिक और मानसिक के हरण से है. इस पावन अवसर पर हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है. लाखों लोग इस दिन पवित्र नदियों में डूबकी लगाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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