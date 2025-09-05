Ganesh Visarjan 2025: कब है अनंत चतुर्दशी? किस दिन होगा गणपति बप्पा का विसर्जन, यहां जानें तारीख

अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड
धर्म
Ganpati Visarjan: इन दिनों देशभर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है.
Anant Chaturdashi 2025: गणेश चतुर्थी से होकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी पर घरों में भक्त गणपति जी की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन (Ganesh Visarjan 2025) किया जाता है. इस अनंत चतुर्थी किस दिन पड़ रही है और बप्पा का विसर्जन किस दिन (Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat) किया जाएगा चलिए इस खबर में आपको बताते हैं.
इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जा रहा है. इस दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा. अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के कई मुहूर्त है. सुबह 7 बजकर 36 मिनट से लेकर 9 बजकर 10 मिनट तक, दोपहर को 12 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 2 मिनट तक और शाम को 6 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 2 मिनट तक विसर्जन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें - इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां
- विसर्जन के लिए बप्पा को ले जाते समय उनका मुख घर की ओर होना चाहिए ताकि, वह जाते समय घर को आशीर्वाद दें
- बप्पा के विसर्जन से पहले बप्पा की आरती करनी चाहिए. आपको फल, फूल, सुपारी, चावल, हल्दी, दूर्वा, कुमकुम आदि के साथ पूजा करें.
- विसर्जन के दौरान बप्पा के जयकारे लगाएं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से बप्पा को विदा करें.
- पूजा के बाद बप्पा को मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद में मिठाई बांटे. बप्पा को विदाई के समय मोदक का भोग लगाना चाहिए.
- गणेश जी का विसर्जन साफ जल में करें. गंदे पानी में विसर्जन नहीं करना चाहिए. आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो साफ बर्तन में पानी भरकर विसर्जन करें.
- बप्पा को जल में विसर्जित करने से पहले झुककर प्रणाम करें और अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
