Ganesh Visarjan 2025: कब है अनंत चतुर्दशी? किस दिन होगा गणपति बप्पा का विसर्जन, यहां जानें तारीख

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड

नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी

स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को अपनाने चाहिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये अनमोल विचार, जीवन को मिलेगी नई दिशा

Bigg Boss 19: बसीर बने नए कैप्टन, टास्क में अभिषेक के ड्रामे से घर में मचा हंगामा, जानें क्या हुआ है बवाल

ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल

Indian Railway: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई

भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

लव, ड्रामा और सस्पेंस... 'दूरियां' में छाए Samarth Jurel, ईशा सिहं ने भी जीता फैंस का दिल

Rashifal 5 September 2025: कन्या वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड

अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड

नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी

नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी

स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को अपनाने चाहिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये अनमोल विचार, जीवन को मिलेगी नई दिशा

स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को अपनाने चाहिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये अनमोल विचार, जीवन को मिलेगी नई दिशा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल

ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल

Indian Railway: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई

रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई

भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

Homeधर्म

धर्म

Ganesh Visarjan 2025: कब है अनंत चतुर्दशी? किस दिन होगा गणपति बप्पा का विसर्जन, यहां जानें तारीख

Ganpati Visarjan: इन दिनों देशभर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 05, 2025, 07:32 AM IST

Ganesh Visarjan 2025: कब है अनंत चतुर्दशी? किस दिन होगा गणपति बप्पा का विसर्जन, यहां जानें तारीख

Ganpati Visarjan 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Anant Chaturdashi 2025: गणेश चतुर्थी से होकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी पर घरों में भक्त गणपति जी की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन (Ganesh Visarjan 2025) किया जाता है. इस अनंत चतुर्थी किस दिन पड़ रही है और बप्पा का विसर्जन किस दिन (Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat) किया जाएगा चलिए इस खबर में आपको बताते हैं.

कब है अनंत चतुर्दशी?

इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जा रहा है. इस दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा. अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के कई मुहूर्त है. सुबह 7 बजकर 36 मिनट से लेकर 9 बजकर 10 मिनट तक, दोपहर को 12 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 2 मिनट तक और शाम को 6 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 2 मिनट तक विसर्जन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

- विसर्जन के लिए बप्पा को ले जाते समय उनका मुख घर की ओर होना चाहिए ताकि, वह जाते समय घर को आशीर्वाद दें
- बप्पा के विसर्जन से पहले बप्पा की आरती करनी चाहिए. आपको फल, फूल, सुपारी, चावल, हल्दी, दूर्वा, कुमकुम आदि के साथ पूजा करें.
- विसर्जन के दौरान बप्पा के जयकारे लगाएं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से बप्पा को विदा करें.

- पूजा के बाद बप्पा को मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद में मिठाई बांटे. बप्पा को विदाई के समय मोदक का भोग लगाना चाहिए.
- गणेश जी का विसर्जन साफ जल में करें. गंदे पानी में विसर्जन नहीं करना चाहिए. आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो साफ बर्तन में पानी भरकर विसर्जन करें.
- बप्पा को जल में विसर्जित करने से पहले झुककर प्रणाम करें और अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल
Indian Railway: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई
रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई
भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट
भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट
जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?
जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?
दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?
दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE