यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर विराजे हैं बप्पा तो अनंत चतुर्दशी तक भूलकर भी न करें ये काम

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

Life Saving Medicine: घर में हर किसी को रखनी चाहिए ये 4 दवाएं, इमरजेंसी में जान बचा सकती हैं

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

Ganesh Puja Rules: आप गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर बप्पा को घर लाएं है तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता है आपको इन नियमों को मानना चाहिए.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 29, 2025, 08:58 AM IST

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर विराजे हैं बप्पा तो अनंत चतुर्दशी तक भूलकर भी न करें ये काम

Ganesh Chaturthi 2025

Ganesh Utsav Celebration: इन दिनों देशभर में बड़ी ही धूम-धाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है. 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन गली-मोहल्लों में लगे पंडाल में और घरों में बप्पा विराजे हैं. अब गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ होगा. अनंत चतुर्दशी इस साल 6 सितंबर को है. इस दिन बप्पा का विसर्जन होगा. आपने घर में गणपति की स्थापना की है तो विसर्जन तक आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए. आप भूलकर भी यह गलतियां न करें. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

घर में विराजे हैं गणपति तो भूलकर भी न करें ये गलतियां

आध्यात्मिक वातावरण

घर का वातावरण आध्यात्मिक और पवित्र होना चाहिए. क्रोध, लड़ाई-झड़गा नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह का कलेश न करें. तभी घर में सुख-शांति आती है.

सात्विकता का पालन

भोजन के लिए घर में सात्विकता का पालन करना चाहिए. मांसाहार पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. इसके साथ ही लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें - भगवान गणेश जी की प्रिय हैं ये 5 राशियां, जीवन में खूब मिलती है तरक्की और दौलत

घर को रखें साफ-सुथरा

गणपति जी घर में विराजे हैं तो सिर्फ पूजा स्थल की साफ-सफाई ही नहीं करनी चाहिए. आपको पूरे घर को साफ रखना चाहिए. घर में किसी भी तरह की गंदगी न होने दें.

शुभ मुहूर्त में करें पूजा

गणपति जी की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए. आपको गलत समय पर पूजा करने से बचना चाहिए. पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें.

ऐसे करें विसर्जन

गणेश जी का विसर्जन सम्मानपूर्वक करें. पवित्र नदी या समुद्र में गणेश जी की प्रतिमा को प्रवाहित करें. गंदे पानी में विसर्जन नहीं करना चाहिए. भक्तों को विसर्जन के दौरान "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का उच्चारण करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

