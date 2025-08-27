जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा
Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद
Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन
RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त
Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट
भारी-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-कश्मीर में जीवन अस्त-व्यस्त, वैष्णो देवी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगी रोक
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?
धर्म
Ganesh Chaturthi 2025 Wishes In Hindi: आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को बधाई संदेश भेज सकते हैं. गणेश जी की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और उनकी की कृपा बनी रहेगी.
Happy Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का जन्मोत्सव गणपति उत्सव के तौर पर मनाया जाता है. इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू हो रहा है. गणेश चतुर्थी के दिन देशभर में उत्सव होता है. जगह-जगह सुंदर-सुंदर पंडाल का नजारा देखने को मिलता है. भक्त गणपति को घर लाते हैं और 11 दिनों तक पूजा अर्चना और सेवा करते हैं. इसके बाद अनंत चतुर्थी को गणेश जी का विदाई समारोह होता है. इस बार गणपति विसर्जन 6 सितंबर को है. चलिए आपको आज गणेश चतुर्थी के बधाई संदेश के बारे में बताते है. आप यहां से मैसेज भेज अपनों को विश कर सकते हैं.
वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
Happy Ganesh Chaturthi 2025
रिद्धि-सिद्धि के तुम हो दाता,
दीन दुखियों के भाग्य विधाता,
तुझमें ज्ञान-सागर अपार,
प्रभु कर दो मेरी नैया पार
Happy Ganesh Chaturthi 2025
गणेश जी का रूप निराला है
चेहरा भी कितना भोला भाला है
जिसे भी आती है कोई मुश्किल
उसे गणपति ने संभाला है
Happy Ganesh Chaturthi 2025
भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे आपपर हर दम
हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में न आए कोई गम
Happy Ganesh Chaturthi 2025
दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये भगवान गणेश का दरबार है
देवों के देव वक्रतुंडा महाकाय को, अपने हर भक्तों से प्यार है
Happy Ganesh Chaturthi 2025
भगवान गणेश आपको शक्ति प्रदान करें,
आपके दुखों का नाश करें और आपके
जीवन में खुशियां बढ़ाएं
Happy Ganesh Chaturthi 2025
मेरे दोस्त हैं बप्पा, हर पल साथ निभाते हैं,
मुसीबतों के अंधेरों में उजाले बनकर आते हैं
न कोई दूरी, न कोई शिकवा,
दिल की हर धड़कन में, बप्पा मुस्कुराते हैं
Happy Ganesh Chaturthi 2025
तेरी दोस्ती है मेरे जीवन की शान,
गणपति बप्पा करें तेरे नाम का सम्मान
कभी न हो तेरे सपनों पर धुंध का साया,
गणेश पर्व पर बप्पा तुझे सुख-शांति दिलवाए
Happy Ganesh Chaturthi 2025
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.