Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes In Hindi: आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को बधाई संदेश भेज सकते हैं. गणेश जी की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और उनकी की कृपा बनी रहेगी.

Happy Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का जन्मोत्सव गणपति उत्सव के तौर पर मनाया जाता है. इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू हो रहा है. गणेश चतुर्थी के दिन देशभर में उत्सव होता है. जगह-जगह सुंदर-सुंदर पंडाल का नजारा देखने को मिलता है. भक्त गणपति को घर लाते हैं और 11 दिनों तक पूजा अर्चना और सेवा करते हैं. इसके बाद अनंत चतुर्थी को गणेश जी का विदाई समारोह होता है. इस बार गणपति विसर्जन 6 सितंबर को है. चलिए आपको आज गणेश चतुर्थी के बधाई संदेश के बारे में बताते है. आप यहां से मैसेज भेज अपनों को विश कर सकते हैं.

गणेश चतुर्थी पर यहां से भेजें बधाई संदेश (Ganesh Chaturthi 2025 Wishes)

वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ,

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा

Happy Ganesh Chaturthi 2025

रिद्धि-सिद्धि के तुम हो दाता,

दीन दुखियों के भाग्य विधाता,

तुझमें ज्ञान-सागर अपार,

प्रभु कर दो मेरी नैया पार

Happy Ganesh Chaturthi 2025

गणेश जी का रूप निराला है

चेहरा भी कितना भोला भाला है

जिसे भी आती है कोई मुश्किल

उसे गणपति ने संभाला है

Happy Ganesh Chaturthi 2025

भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे आपपर हर दम

हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में न आए कोई गम

Happy Ganesh Chaturthi 2025

दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये भगवान गणेश का दरबार है

देवों के देव वक्रतुंडा महाकाय को, अपने हर भक्तों से प्यार है

Happy Ganesh Chaturthi 2025

भगवान गणेश आपको शक्ति प्रदान करें,

आपके दुखों का नाश करें और आपके

जीवन में खुशियां बढ़ाएं

Happy Ganesh Chaturthi 2025

मेरे दोस्त हैं बप्पा, हर पल साथ निभाते हैं,

मुसीबतों के अंधेरों में उजाले बनकर आते हैं

न कोई दूरी, न कोई शिकवा,

दिल की हर धड़कन में, बप्पा मुस्कुराते हैं

Happy Ganesh Chaturthi 2025

तेरी दोस्ती है मेरे जीवन की शान,

गणपति बप्पा करें तेरे नाम का सम्मान

कभी न हो तेरे सपनों पर धुंध का साया,

गणेश पर्व पर बप्पा तुझे सुख-शांति दिलवाए

Happy Ganesh Chaturthi 2025

