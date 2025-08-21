Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?

Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

ट्रंप के टैरिफ के बीच जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का दिया ऑफर, ज्यादा मजबूती से जुड़ने का किया आग्रह

कुत्ते पालने को लेकर इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकेंगे Pet Dog

Ganesh Chaturthi 2025: कब होगी गणेश उत्‍सव की शुरुआत? जानें गणपति स्‍थापना से लेकर विसर्जन तक की सटीक तारीख

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?

Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

ट्रंप के टैरिफ के बीच जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का दिया ऑफर, ज्यादा मजबूती से जुड़ने का किया आग्रह

ट्रंप के टैरिफ के बीच जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का दिया ऑफर, ज्यादा मजबूती से जुड़ने का किया आग्रह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

Homeधर्म

धर्म

Ganesh Chaturthi 2025: कब होगी गणेश उत्‍सव की शुरुआत? जानें गणपति स्‍थापना से लेकर विसर्जन तक की सटीक तारीख

Ganesh Chaturthi Date: गणेश उत्सव अगस्त महीने में आ रहा है. गणेश उत्सव का पर्व भाद्रपद महीने के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस साल गणेश चतुर्थी किस दिन पड़ रही है और किस दिन विसर्जन होगा. चलिए आपको सटीक तारीख बताते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 21, 2025, 10:05 AM IST

Ganesh Chaturthi 2025: कब होगी गणेश उत्‍सव की शुरुआत? जानें गणपति स्‍थापना से लेकर विसर्जन तक की सटीक तारीख

Ganesh Chaturthi 2025

TRENDING NOW

Ganesh Chaturthi Sthapana and Visarjan 2025: विघ्न-विनाशक भगवान का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है. यह पर्व पूरे देशभर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. लोग घरों में गणपति स्थापना करते हैं और गली-मोहल्लों में पंडाल लगते हैं. इस साल गणेश चतुर्थी कब पड़ रही है और किस दिन विसर्जन होगा. चलिए इनकी सटीक तारीखों के बारे में आपको बताते हैं.

गणेश चतुर्थी तारीख

गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को है. 27 अगस्त बुधवार को गणेश जी की स्थापना की जाएगी. इस दिन स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से लेकर 1 बजकर 40 मिनट तक है. इस बीच आप स्थापना और पूजन कर सकते हैं.

100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा

गणपति विसर्जन की तारीख

गणपति बप्पा की स्थापना के 10 दिनों बाद विसर्जन होता है. 27 अगस्त को स्थापना के बाद 6 सितंबर को गणपति विसर्जन होगा. इस दिन भक्त पूरे विधि-विधान के साथ गणपति की विदाई करते हैं. लोग ढोल और डीजी के साथ विसर्जन करते हैं.  गणपति स्थापना के बाद से लेकर विसर्जन तक आपको रोजाना बप्पा की पूजा करनी है. सुबह शाम आरती करें और भोग लगाएं.

गणपति स्थापना पूजा विधि

स्थापना से पूर्व घर और मंदिर की साफ-सफाई करें और अच्छे से सजावट करें. गणपति की स्थापना घर की उत्‍तर या पूर्व-उत्‍तर दिशा में करनी चाहिए. आप चौकी पर रेशमी लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी को विराजमान करें. इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा करें. प्रतिमा के पूर्व दिशा में कलश अवश्य रखें.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
Bhool Bhulaiyaa box office collection day 1: कार्तिक की फिल्म डराने के साथ हंसाने में हुई कामयाब, पहले दिन की इतनी कमाई
कार्तिक की Bhool Bhulaiyaa डराने के साथ हंसाने में हुई कामयाब, पहले दिन की इतनी कमाई
Govardhan Puja Aarti And Katha 2024: इस आरती और कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन पूजा, जल्द पूरी होगी मनोकामना
इस आरती और कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन पूजा, जल्द पूरी होगी मनोकामना
Delhi: जिस चॉपर से खुद की करता था हिफाजत, थप्पड़ मारने और गाली देने पर कातिल ने उसी से किया कत्ल
जिस चॉपर से खुद की करता था हिफाजत, थप्पड़ मारने और गाली देने पर कातिल ने उसी से किया कत्ल
Abdominal Pain Remedy: पेट दर्द की समस्या से हैं परेशान? चुटकियों में राहत दिलाएगा ये एक मसाला  
पेट दर्द की समस्या से हैं परेशान? चुटकियों में राहत दिलाएगा ये एक मसाला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया
11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE