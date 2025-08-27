मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी
जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा
Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद
Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन
RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त
Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट
भारी-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-कश्मीर में जीवन अस्त-व्यस्त, वैष्णो देवी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगी रोक
धर्म
Ganesh Ji Aarti: गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए पूजा-अर्चना करें. आप पूजा के साथ ही गणेश जी की आरती अवश्य करें. वरना आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा.
Ganesh Chaturthi 2025 Puja: आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन भक्त घरों में बप्पा की स्थापना करते हैं. गली-मोहल्लों में बड़े-बड़े पांडाल लगते हैं और लोग धूम धाम से यह पर्व मनाते हैं. गणेश जी की स्थापना के बाद विधि विधान से पूजन करना होता है. आपको गणेश जी की पूजा के साथ ही आरती अवश्य करनी चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान की आरती न करने पर पूजा अधूरी रह जाती है और पूजा का फल नहीं मिलता है.
गणेश जी की आरती (Ganesh Ji Ki Aarti)
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।
एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।
माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।
लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।
कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय।।
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से