Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद

Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन

RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त

Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

भारी-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-कश्मीर में जीवन अस्त-व्यस्त, वैष्णो देवी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगी रोक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी

जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद

Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?

Homeधर्म

धर्म

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

Ganesh Ji Aarti: गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए पूजा-अर्चना करें. आप पूजा के साथ ही गणेश जी की आरती अवश्य करें. वरना आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 27, 2025, 07:04 AM IST

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

गणेश चतुर्थी 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ganesh Chaturthi 2025 Puja: आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन भक्त घरों में बप्पा की स्थापना करते हैं. गली-मोहल्लों में बड़े-बड़े पांडाल लगते हैं और लोग धूम धाम से यह पर्व मनाते हैं. गणेश जी की स्थापना के बाद विधि विधान से पूजन करना होता है. आपको गणेश जी की पूजा के साथ ही आरती अवश्य करनी चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान की आरती न करने पर पूजा अधूरी रह जाती है और पूजा का फल नहीं मिलता है.

गणेश जी की आरती (Ganesh Ji Ki Aarti)

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।
माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥
भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय।।

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Type-2 Diabetes Remedy: कितना भी हाई हो ब्लड शुगर ये 8 मसाले तुरंत करेंगे डाउन, टाइप- 2 डायबिटीज में रोज खाना कर दें शुरू
कितना भी हाई हो ब्लड शुगर ये 8 मसाले तुरंत करेंगे डाउन, टाइप- 2 डायबिटीज में रोज खाना कर दें शुरू
Nawab Malik के घर में चुनाव से पहले मौत, ड्राइवर ने गलती से थार का एक्सीलेटर दबाया और...
Nawab Malik के घर में चुनाव से पहले मौत, ड्राइवर ने गलती से थार का एक्सीलेटर दबाया और...
Sharmila Tagore Cancer: शर्मिला टैगोर को डिटेक्ट हुआ कैंसर, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज, 50% तक घट जाएगा खतरा
शर्मिला टैगोर को डिटेक्ट हुआ कैंसर, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज, 50% तक घट जाएगा खतरा
दिल्ली में भैया दूज पर आपस में भिड़े साढ़ू, चल गई गोलियां, एक की मौत
दिल्ली में भैया दूज पर आपस में भिड़े साढ़ू, चल गई गोलियां, एक की मौत
Blood Deficiency: शरीर में खून की कमी होने पर नजर आते हैं कई लक्षण, जानें कैसे दूर करें ये समस्या
शरीर में खून की कमी होने पर नजर आते हैं कई लक्षण, जानें कैसे दूर करें ये समस्या
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद
Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट
Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?
Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत
Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत
T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE