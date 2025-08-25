Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27? कब करें गणेश स्थापना, जानें गणेश स्थापना से लेकर विर्सजन तक के शुभ मुहूर्त

UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!
धर्म
Ganesh Chaturthi 2025 Date: बस कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आ जाएगी. आज हम आपको इस साल गणेश चतुर्थी किस तारीख को मनाई जाएगी और गणेश स्थापना से लेकर गणपति विसर्जन तक का शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे.
Ganesh Chaturthi Kab Se Hai 2025: गणेश चतुर्थी 2025: हिंदू धर्म में 10 दिवसीय गणेश उत्सव को विशेष महत्व दिया जाता है. गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला दस दिवसीय गणेशोत्सव पूरे देश में उत्साह, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है. वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक देखने लायक होती है.
गणेश उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है. मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर विराजमान होते हैं. आइए जानते हैं इस साल गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक के शुभ मुहूर्त क्या हैं.
दस दिवसीय गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी से शुरू होता है. गणेश चतुर्थी के दिन भक्तगण बड़ी धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति घर लाते हैं और उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करके उन्हें घर में स्थापित करते हैं. सार्वजनिक स्थानों पर विशालकारी पंडाल में भी गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है. इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी.
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1.54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त को दोपहर 3.44 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त और बुधवार को मनाई जाएगी.
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना और पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह 11 बजकर 05 मिनट से दोपहर 1 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. यानी भक्तों को गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए 2 बजकर 34 मिनट तक का समय मिलेगा. इस साल गणेश चतुर्थी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग बन रहे हैं.
गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता है. गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन और विदाई की जाती है. हालाँकि, कई लोग 10 दिन के गणपति की बजाय डेढ़ दिन के गणपति, तीन दिन के गणपति, पाँच दिन के गणपति और सात दिन के गणपति भी स्थापित करते हैं. लेकिन जो लोग 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं, वे 6 सितंबर 2025 को गणपति विसर्जन कर पाएँगे. इस दिन अनंत चतुर्दशी है और इसी दिन गणपति विसर्जन करना होगा.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
