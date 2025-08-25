Add DNA as a Preferred Source
Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi Sthapana Date and Time: गणेश चतुर्थी पर बप्पा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन उनकी प्रतिमा की स्थापना घर में की जाती है. 

नितिन शर्मा

Updated : Aug 25, 2025, 12:38 PM IST

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त
Ganesh Chaturthi Sthapana Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में भगवान शिव के साथ ही उनके पुत्र भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है. गणेश जी को प्रथम देव माना जाता है. उनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं. बल और बुद्धि प्राप्त होती है. भगवान श्रीकृष्ण की तरह ही भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह में हुआ था. इनका जन्म भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि पर मध्यान्ह के समय हुआ था. यही वजह है कि इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. 

गणेश चतुर्थी पर बप्पा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन उनकी प्रतिमा की स्थापना घर में की जाती है. आइए जानते हैं इस साल गणपति बप्पा किस दिन घर में बिठाए जाएंगे. कब और कैसे गणेश जी की पूजा की जाएगी. उनकी स्थापना विधि से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और विदाई कब की जाएगी आइए जानते हैं...

गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 में की जाएगी. इस दिन भगवान गणेश जी को घर लाने के लिए उनकी स्थापना के लिए दोपहर का समय सबसे शुभ है. पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापना का सबसे शुभ समय सुबह 11 बजकर 5 मिनट से लेकर 1 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. इस तरह से गणपति बप्पा के भक्त उनकी प्रतिमा की घर में स्थापना कर पूजा अर्चना करें. उन्हें भोग लगाएं. इससे गणपति की कृपा प्राप्त होती है. 

कैसे करें गण्पति बप्पा की पूजा

हिंदू मान्यता के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नानादि के बाद ध्यान करें. इसके बाद विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणपति की मूर्ति स्थापित करें. गणेश जी पर गंगाजल छिड़कर उनका स्नान कराएं. बप्पा को सिंदूर का तिलक लगाकर उन्हें प्रिय मोतीचूर का लड्डू, मोदक, नारियल का भोग लगाएं. भगवान दुर्वा जरूर अर्पित करें. इसके बाद गणेश चालीसा या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें.

इस दिन होगा गणपति विसर्जन

गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. इससे भगवान गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है. उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है. यही वजह है कि गणपति बप्पा के भक्त पूरे गाजे बाजे के साथ उन्हें घर लाने के साथ ही 10 दिन बाद विदा करते हैं. इसके हिसाब से इस बार गणेश विसर्जन 6 सितंबर 2025 को होगा.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

