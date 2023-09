Ganesh Chaturthi 2023: वाहन से प्रॉपर्टी तक, गणेशोत्सव के दौरान खरीदारी के बन रहे हैं कई शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi Shubh Muhurat: गणेश चतुर्थी पर शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, कार, भूमि लेना लाभदायक होता है. अगर आप भी इन चीज़ों की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो इस बार गणेश चुतर्थी का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ होगा.

डीएनए हिंदी: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. यह शुभ दिन इस बार 19 सितंबर को पड़ रहा है. इस दिन देशभर में गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2023) का त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है. गणेशोत्सव पूरे 10 दिन चलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति बप्पा पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं. इसके अलावा गणेश चतुर्थी (Ganesh Utsav 2023) पर शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, कार, भूमि लेना लाभदायक साबित होता है. अगर आप भी इन चीज़ों की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो इस बार गणेश चुतर्थी का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ होगा. क्योंकि इस बार इस शुभ दिन पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

गणेश चतुर्थी 2023 पर बन रहा है शुभ योग (Ganesh Chaturthi 2023 Shubh Yoga)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी पर बेहद शुभ ही शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त आपको प्राप्त होगा. इसके अलावा इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक लाभ देगी. बता दें कि साल 2023 में गणेश चतुर्थी के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र, रवि योग का संयोग बन रहा है और स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में ही गणपति जी का जन्म हुआ था.

यह भी पढ़ें: इन Zodiac Sign वालों को नहीं पहनना चाहिए हाथ-पैर में काला धागा, जानें क्या है नियम

जान लें खरीदारी के मुहूर्त (Ganesh Chaturthi Shopping Muhurat)

इस बार 19 सितंबर 2023 को आ रही गणेश चतुर्थी कई मायनों में बहुत खास है. बता दें कि चतुर्थी ही नहीं, बल्कि 19 सितंबर से 28 सितंबर के बीच गणपति पूजा के दौरान नए बिजनेस की शुरुआत, घर, वाहन, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी खरीदना या फ्लैट बुक करने के लिए टोकन मनी देने, पर्सनल लोन लेने का काम करना अत्यंत शुभ रहेगा.

वाहन खरीदी शुभ मुहूर्त (Ganesh Chaturthi 2023 Shubh Muhurat For Buying Vehicle)

20 सितंबर 2023 - 3 PM से AM तक

21 सितंबर 2023 - 6 AM से 2 PM तक

25 सितंबर 2023 - 12 AM से अगले दिन 05.00 AM तक

27 सितंबर 2023 - 6 AM से 10 PM तक

प्रॉपर्टी खरीदी शुभ मुहूर्त (Ganesh Chaturthi 2023 Shubh Muhurat For Buying Property)

21 सितंबर 2023 - 6 AM से 3.35 PM तक

22 सितंबर 2023 - 3.34 PM से 06.10 AM तक

28 सितंबर 2023 - 6:12 AM से 01.48 AM तक

गणेशोत्सव के दौरान 10 दिन खरीदारी का महत्व (Ganesh Chaturthi 2023 Shopping Significance)

सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाए तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूर्ण होता है. ऐसे में गणपति उत्सव के दौरान 10 दिन तक बप्पा घर-घर में विराजमान होते हैं. ऐसे में कुछ शुभ चीज़ों को खरीदने पर उसपर गणपति जी का विशेष आशीर्वाद होता है और शुभ- लाभ की प्राप्ति होती है. इससे घर में मां लक्ष्मी आती हैं और समृद्धि में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.