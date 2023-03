Gajkesari Rajyog 2023: कल मीन राशि में गुरु-चंद्र की युति से बन रहा है गजकेसरी राजयोग, इन 3 राशि के जातकों की होगी मौज

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: ग्रहों का गोचर (Grah Gochar 2023) कई शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करता है जो सभी 12 राशि के जातकों का जीवन प्रभावित करता है. ग्रह गोचर से कई राशियों पर शुभ तो कई राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं. कल, 22 मार्च 2023 को चंद्रमा का गोचर (Chandra Gochar 2023) मीन राशि में होने वाला है. चंद्रमा के मीन में गोचर करने से गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyog 2023) का निर्माण हो रहा है. यह गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyog 2023) मीन राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की युति (Guru Chandra Yuti 2023) से बन रहा है. मीन राशि में चंद्रमा के गोचर (Chandra Gochar 2023) से पहले देव गुरु बृहस्पति पहले से मौजूद होंगे. ऐसे में गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyog 2023) बन रहा है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं कि यह गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyog 2023) किन राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है.

इन तीन राशि जातकों के लिए शुभ होगा गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyog Lucky For These Three Zodiac Signs)

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के 10वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति होगी. ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में खूब लाभ होने वाला है. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सफलता के कारण जातकों को धन लाभ भी होगा. व्यापार करने वाले लोगों को भी इस दौरान धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. जो जातक नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय उचित हैं.

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के 7वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति होगी. बृहस्पति ग्रह को विवाह और संतान का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में कन्या राशि के जातकों के विवाह की बात चल रही है तो रिश्ता पक्का हो सकता है. इस दौरान आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं. कन्या राशि के जातकों को इस दौरान धन लाभ भी होगा आपको पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस से ज्यादा लाभ होगा.

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि जातकों के चौथे भाव में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग बनेगा. ऐसे में धनु राशि के जातकों को भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. माता के साथ संबंध मधुर होंगे इसके साथ ही परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी. हालांकि आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत हैं. यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह उचित समय है.

