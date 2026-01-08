Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत रखने के साथ ही इन नियमों का पालन जरूर करें.

हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और संतोषी देवी को समर्पित है. इस दिन महिलाएं माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ मां लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत रखती हैं. मान्यता है कि सच्ची भक्ति से प्रचुरता, सौभाग्य, स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

शुक्रवार को खट्टी चीजें क्यों नहीं खाई जातीं

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शुक्रवार को इमली, नींबू, सिरका या अचार जैसी खट्टी चीजों का सेवन देवी लक्ष्मी और संतोषी माता का अपमान माना जाता है. देवियों को नाराज न करने के लिए, परिवार पारंपरिक रूप से पूरे दिन खट्टी चीजें खाने से परहेज करते हैं.

शुक्रवार के व्रत रखने के लाभ

देवी लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना: धन और समृद्धि की कामना करने वाले लोग दक्षिणमुखी शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं. भक्तों का मानना ​​है कि खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करने से आशीर्वाद का फल अधिक अच्छा मिलता है.

धन और खुशहाली की मनोकामना की पूर्ति

समृद्धि के लिए शुक्रवार का व्रत रखने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती हैं.लक्ष्मी के आठ दिव्य रूपों की पूजा करने से समृद्धि, विजय, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है.

ये आठ रूप इस प्रकार हैं

1. धन लक्ष्मी

2. गजा लक्ष्मी

3. अधि लक्ष्मी

4. विजया लक्ष्मी

5. ऐश्वर्या लक्ष्मी

6. वीरा लक्ष्मी

7. धन्या लक्ष्मी

8. संताना लक्ष्मी

युवा लड़कियों को भोजन अर्पित करना

देवी लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले लोग शुक्रवार को कम से कम तीन अविवाहित लड़कियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें खीर खिलाते हैं और आशीर्वाद के रूप में प्रतीकात्मक धन भेंट करते हैं.

शाम को विशेष दीपक जलाना

घर के उत्तर-पूर्वी कोने में शुद्ध गाय के घी का दीया जलाना, जिसमें लाल सूती बाती और एक चुटकी केसर हो, तत्काल सकारात्मक परिणाम लाने वाला माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से