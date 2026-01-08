FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

Weather Update: आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल 

आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

Homeधर्म

धर्म

Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत रखने के साथ ही इन नियमों का पालन जरूर करें.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 08, 2026, 08:05 AM IST

Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और संतोषी देवी को समर्पित है. इस दिन महिलाएं माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ मां लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत रखती हैं. मान्यता है कि सच्ची भक्ति से प्रचुरता, सौभाग्य, स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

शुक्रवार को खट्टी चीजें क्यों नहीं खाई जातीं

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शुक्रवार को इमली, नींबू, सिरका या अचार जैसी खट्टी चीजों का सेवन देवी लक्ष्मी और संतोषी माता का अपमान माना जाता है. देवियों को नाराज न करने के लिए, परिवार पारंपरिक रूप से पूरे दिन खट्टी चीजें खाने से परहेज करते हैं.

शुक्रवार के व्रत रखने के लाभ

देवी लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना: धन और समृद्धि की कामना करने वाले लोग दक्षिणमुखी शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं. भक्तों का मानना ​​है कि खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करने से आशीर्वाद का फल अधिक अच्छा मिलता है.

धन और खुशहाली की मनोकामना की पूर्ति

समृद्धि के लिए शुक्रवार का व्रत रखने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती हैं.लक्ष्मी के आठ दिव्य रूपों की पूजा करने से समृद्धि, विजय, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है.

ये आठ रूप इस प्रकार हैं

  1. धन लक्ष्मी
  2. गजा लक्ष्मी
  3. अधि लक्ष्मी
  4. विजया लक्ष्मी
  5. ऐश्वर्या लक्ष्मी
  6. वीरा लक्ष्मी
  7. धन्या लक्ष्मी
  8. संताना लक्ष्मी

युवा लड़कियों को भोजन अर्पित करना

देवी लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले लोग शुक्रवार को कम से कम तीन अविवाहित लड़कियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें खीर खिलाते हैं और आशीर्वाद के रूप में प्रतीकात्मक धन भेंट करते हैं.

शाम को विशेष दीपक जलाना 

घर के उत्तर-पूर्वी कोने में शुद्ध गाय के घी का दीया जलाना, जिसमें लाल सूती बाती और एक चुटकी केसर हो, तत्काल सकारात्मक परिणाम लाने वाला माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement