घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें 

What is the correct way to keep Ganga water at home- हर हिंदू घर में गंगाजल जरूर होता है क्योंकि हर पूजा, शुभकाम या स्नान के समय इस पवित्र जल की जरूरत होती है लेकिन क्या आपको पता है कि गंगाजल को घर में रखने और प्रयोग से जुड़े कुछ नियम हैं अगर आप उसका पालन नहीं करते तो पाप के भागी बनेंगे.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 20, 2026, 08:46 AM IST

Rules for keeping Ganga water at home

सनातन धर्म में गंगाजल को पानी नहीं, बल्कि पवित्र जल का दर्जा मिला है और माना जाता है कि अनजाने में हुई किसी भी भूल और पाप को ये जल छूने भर से मुक्ति मिल जाती है. गंगाजल दिव्यता का प्रतीक है और गंगा को मां का स्थान दिया गया है. हिंदू धर्म में कोई भी पूजा-पाठ, नए कार्य की शुरुआत, ग्रह प्रवेश या किसी संकट के समय गंगाजल को शुद्धि का माध्यम समझा जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गंगाजल को घर में रखना ही नहीं उसका प्रयोग करना भी एक विधि है. यदि इसे गलत तरीके से रखा जाए तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है और पाप का भागी भी बना सकता है.

शास्त्रों और लोक-मान्यताओं के अनुसार, गंगाजल की ऊर्जा तभी बनी रहती है, जब उसे सम्मान और नियमों के साथ रखा जाए. तो चलिए आज आपको गंगाजल से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताते हैं. 

1. गंगाजल रखने की सही जगह

गंगाजल को हमेशा शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें. इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान पूजा कक्ष है. इसे ज़मीन पर सीधे कभी नहीं रखना चाहिए. गंगाजल जिस पात्र में हो उसे ऊंचाई पर या चौकी पर रखें. शुद्ध-साफ स्थान पर ही गंगाजल होना चाहिए. जहां मंदिर होता है वहां ही गंगाजल का स्थान होना चाहिए. 

2. गांगजल रखने और उपयोग का सही तरीका भी जान लें 

गंगाजल वाले पात्र को कसकर बंद रखना चाहिए ताकि उसमें धूल, कीट या अन्य अशुद्ध तत्व न जाएं. और गंगाजल का उपयोग हाथ धोने के बाद करना होता है. गंगाजल कभी सीधे हाथ में नहीं लिया जाता इसका प्रयोग चम्मच से करना चाहिए . वहीं गंगाजल के पात्र को बार-बार खोलने से भी बचें

 3. घर का वातावरण भी मायने रखता है

मान्यता है कि जहां गंगाजल रखा जाता है, वहां का वातावरण सात्त्विक होना चाहिए. घर में अशांति, गंदगी और नकारात्मकता कम रखने का प्रयास करें. कहा जाता है कि जितना शांत और पवित्र वातावरण होगा, गंगाजल की ऊर्जा उतनी ही प्रभावी होगी.

4. अन्य जल से गंगाजल न मिलाएं

अक्सर लोग गंगाजल खत्म होने पर उसमें नल का पानी मिला देते हैं. यह एक आम, लेकिन गलत आदत है. गंगाजल में साधारण जल मिलाना उसकी पवित्रता को कम करना माना जाता है. इसे केवल पूजा, शुभ अवसरों और शुद्धिकरण के लिए ही उपयोग करें. पूरे घर में इसकी कुछ बूंदें छिड़कना भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

5. किस पात्र में रखें?

गंगाजल रखने के लिए धातु या कांच का पात्र श्रेष्ठ माना जाता है. इसके अलावा आप गंगाजल को पीतल, स्टील, तांबे से बनी बोतल में रख सकते हैं. प्लास्टिक के पात्र से बचें. पात्र को अच्छी तरह धोकर सुखाने के बाद ही उसमें गंगाजल रखें. नमी या गंदगी से इसकी शुद्धता प्रभावित हो सकती है.

 गंगाजल का महत्व उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसके सम्मान में है. सही स्थान, सही पात्र और सही भावना के साथ रखा गया गंगाजल घर में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक बन जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

