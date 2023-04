Fitkari Ke Upay: वैवाहिक जीवन से लेकर दुकान पर लगी बुरी नजर तक में काम आएंगे फिटकरी के ये उपाय, निगेटिविटी भी होगी दूर

वैवाहिक जीवन से लेकर दुकान पर लगी बुरी नजर तक में काम आएंगे फिटकरी के ये उपाय

डीएनए हिंदी: Fitkari Upay Do These Easy Remedies Of Alum- ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन की कई तरह की परेशनियों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाता है. ये उपाय बेहद आसान और सरल होते हैं जिसे हर कोई आसानी से अपना सकता है (Jyotish Upay). आज हम आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे घर की निगेटिव एनर्जी (Alum For Negativity) दूर हो जाएगी. यह सरल उपाय फिटकरी का है. दरअसल फिटकरी में निगेटिव एनर्जी को सोखने का अद्भुत गुण होता है. यह एक ऐसी चीज हैं जो लगभग हर घर में पाई जाती है. लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी खासियत पता होती है. (Fitkari Ke Upay) फिटकरी का उपयोग अनेक ज्योतिष (Jyotish Or Vastu Shastra) और वास्तु के उपायों में किया जाता है. इन उपायों को करने से व्यक्ति की अनेक परेशानियां दूर होती हैं. तो चलिए जानते हैं फिटकरी के कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में.

निगटिविटी के लिए

अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ रही है तो फिटकरी का यह उपाय जरूर अपनाएं. इसके लिए एक कांच की प्लेट में फिटकरी के छोटे टुकड़े करके घर की खिड़की, दरवाजे और बालकनी के आस-पास रख दें. ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती और पॉजिटिविटी बनी रहती है. इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि फिटकरी के इन टुकड़ों को थोड़े-थोड़े समय बाद बदलते रहें.

शुक्र ग्रह के लिए

जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो उन्हें रोज सुबह नहाने के पानी में थोड़ा फिटकरी मिलाकर स्नान करना चाहिए. इससे शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और इस ग्रह से संबंधित दोषों में कमी आती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण पैसों की परेशानी बढ़ती है. ऐसे में ये समस्या भी इस उपाय को करने से दूर हो सकती है.

वैवाहिक जीवन के लिए

अक्सर बेडरूम की निगेटिविटी की वजह से पति-पत्नी में रोज वाद-विवाद होता है. जिससे मैरिड लाइफ एक परेशानी बन जाती है. ऐसे में इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए लाल कपड़े में फिटकरी की एक बड़ा टुकड़ा लेकर इसे पलंग के नीचे लटका दें. ऐसा करने से बेडरूम की निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा.

बुरी नजर के लिए

अगर आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर लग जाए या फिर कोई कुछ तंत्र क्रिया कर दे, तो काले कपड़े में फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा बांधकर दुकान के बाहर इस तरह लटकाएं कि आते-जाते लोगों को ये आसानी से दिखाई दे. इस उपाय को करने से जल्दी ही आपकी दुकान पर लगी बुरी नजर उतर जाएगी और आपका बिजनेस फिर से चलने लगेगा.

